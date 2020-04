Česko má prvního vyléčeného remdesivirem, taxikář je na běžném oddělení VFN

"Náš pacient na remdesiviru, který prodělal experimentální léčbu jako první, je v tuto chvíli překládán na standardní oddělení," řekl Feltl. Dodal, že se nyní čeká na výsledky testu negativity pacienta. V případě dobrého výsledku bude záhy propuštěn domů, řekl Feltl.

Třiapadesátiletému pražskému taxikáři byl experimentální lék remdesivir podáván nitrožilně po dobu deseti dnů na přelomu března a dubna. "Stal se takovým určitým symbolem celé této pandemie," uvedl ředitel.

Muž byl do VFN převezen 15. března ve velmi vážném stavu z Thomayerovy nemocnice. V Thomayerově nemocnici byl hospitalizován od úterý 10. března pro celkové zhoršení zdravotního stavu. Léčen byl na zápal plic, který potvrdil rentgen. Později se však u pacienta objevily potíže s dechem, a proto byl proveden test na přítomnost koronaviru, který jej potvrdil. Přes přeložení na JIP podle mluvčího Thomayerovy nemocnice Petra Sulka v důsledku onemocnění covid-19 muži selhaly plíce, a tak byl převezen do VFN. Tam jej lékaři napojili na mimotělní oběh, který mu do krve dodával kyslík. Remdesivir mu začali podávat od 24. března, léčba experimentálním lékem byla ukončena ve čtvrtek 2. dubna.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, původně měl být používán proti ebole. VFN má nyní i dalšího pacienta, kterému chce lék podávat. Kromě nemoci covid-19 má vážnou plicní chorobu, uvedl ředitel VFN.

Do testování remdesiviru je v Praze zapojena také Nemocnice na Bulovce, kde však žádný pacient s potřebnou indikací zatím není, a motolská nemocnice, kde s léčbou jednoho pacienta začali. Lék budou používat také ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.