Davidova hvězda jako symbol neočkovaných? Urážka obětí holokaustu, ohradili se židé

Federace a fond to vnímají jako "exemplární zneužití a relativizaci symbolu holocaustu spojeného s utrpením milionů lidí". Na jejich vyjádření na facebooku dnes upozornil server idnes.cz.

"Je evidentní, že je třeba naši společnost neustále vzdělávat a doporučit všem, co se k tak nízkým projevům uchylují, navštívit místa spojená s nacistickou genocidou u nás i v zahraničí," doplnili zástupci nadace a federace na sociální síti.

Pátečního protestu se v Praze zúčastnily desítky lidí, vedle vládních protikoronavirových opatření zpochybňovaly i výsledky amerických prezidentských voleb a okolnosti úmrtí bývalého slovenského policejního prezidenta Milana Lučanského. Účastníci v průvodu prošli z Václavského náměstí před americké velvyslanectví na Malé Straně a pak ke slovenské ambasádě v Bubenči.

The use of the Yellow Star of David in anti-vaccination protests is a disgrace and an insult to the memory of the victims of the Holocaust.

(Photos are from Facebook) pic.twitter.com/6oXNajEqSd