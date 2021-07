Měsíc od ničivé bouře ve Stebně je stále nouze o řemeslníky

"Někteří lidé potřebují na střechy plechy, které přivezou asi někdy v polovině srpna," uvedla Ratiborská. Pokaždé, když přijíždí auto naložené stavebninami, jsou podle ní místní lidé natěšení, kdo tentokrát materiál dostane. Tíží je ale benefiční koncert, který se má konat v srpnu přímo ve Stebně. Podle Ratiborské jsou někteří místní proti, nechtějí, aby lidé viděli, jak jejich domy po zásahu počasí vypadají. "Nejdřív jsem si myslela, že je to dobrý nápad, že je to rozptýlí, ale jsou z toho spíš smutní," doplnila koordinátorka.

Dvě rodiny se ještě do svých domů zatím nevrátily a bydlí u svých příbuzných. Podle Ratiborské by se ale měly vrátit do svých zázemí v nejbližší době. Zbytek Stebna je už téměř uklizený, domy místní postupně opravují. "Jen ti řemeslníci chybí, sháníme je, kde se dá," dodala Ratiborská.

Vítr a kroupy poničily kromě 25 domů a stodol také kostel, parčík či auta. Škody se pohybují podle předběžných odhadů kolem sta milionů korun. Větší škody napáchalo ve stejný den tornádo na Moravě, lidé je odhalili druhý den ráno. "U nás se to prohnalo asi dvě hodiny před Moravou. Přišla bílá tma a pak lidé viděli tu spoušť," řekla Ratiborská. Částečně se živel prohnal i obcemi Blatno a Petrohrad, kde jsou škody nižší.