Na Letné to začíná vřít. Okolí demonstrace proti Babišovi zaplnily vlajky

Demonstrace navazuje na protesty za odstoupení Babiše a nezávislou justici, které spolek organizoval v dubnu, květnu a červnu. Červnový protest byl největší demonstrací v Česku od protikomunistických demonstrací v roce 1989, jejichž 30. výročí dnešní akce také připomene. V okolí nynější demonstrace se objevily rovněž transparenty s protikomunistickými hesly. KSČM toleruje ve Sněmovně Babišovu vládu.

Kromě transparentů visí z oken domů na Letné vlajky. Na trasách příchodu na místo akce visí trikolory. Na pódium na místě protestu pověsili organizátoři vlajku a také nápis "Chceme zdravou demokracii!".

Podle reportérů ČTK je zatím například v metru více cestujících než obvykle o víkendu, ale ne více než třeba ve všední den.

Zástupci spolku Milion chvilek chtějí dnes dát Babišovi ultimátum, vyzvat opoziční demokratické strany k řešení několika problémů a představit svoji vizi do budoucna. Spolek požaduje, aby Babiš buď vyřešil svůj střet zájmů, zbavil se holdingu Agrofert a médií a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo aby sám odstoupil. Dnes spolek na Letné také zveřejní, k jakému datu požaduje splnění ultimáta. Premiér dříve uvedl, že neuvažuje o tom, že by mu vyhověl, důvody demonstrace nechápe.

Více než stovka lidí vyrazila dnes dopoledne zvláštním vlakem z Českých Budějovic do Prahy, kde se odpoledne zúčastní demonstrace na Letné. Jedná se o jediný speciální železniční spoj, který dnes do hlavního města kvůli této akci vyjel. ČTK to řekl za organizující iniciativu Společně udržme demokracii Tomáš Kuboušek. Souprava měla tři vagony a cestující zabrali všechna místa k sezení, někteří stáli i v uličkách.

Zatímco z jiných míst republiky vyrazily na Letnou speciální autobusy, Kuboušek od začátku uvažoval o železnici. "Při červnové demonstraci v Praze jsme také vypravovali autobusy. Ale bylo to složité s tím, abychom naplánovali všechny zastávky a lidé mohli přistupovat. V případě vlaku je to jednodušší, ten má danou trasu," řekl. Speciál vyrazil z Českých Budějovic před 10:00 a končil v pražských Holešovicích.

Zvláštní vlak zajišťovala soukromá společnost. Kuboušek řekl, že po zkušenostech z června se už neobraceli s nabídkou na státní České dráhy. "V létě jsme se setkávali s určitými obavami od dopravců. Nechtěli například vypravit speciál z důvodu, že by jim pak kraj nemusel dát zakázku na obsluhu některých tratí. Se společností KPT Rail, která nyní vlak zajistila, nebyl žádný problém," řekl Kuboušek.

Speciál poveze demonstranty rovněž zpět do Českých Budějovic. Z Holešovic by měl vlak vyjíždět přibližně v 19:00. "Ani chvilku jsme neváhali, jestli na demonstraci jet. Důvodů protestovat proti premiéru Andreji Babišovi je řada," uvedl Kuboušek.

Z jiných míst v Česku na Letnou lidé vyrazili autobusy. Například z Náchoda v 11:00 vyjel jeden autobus. "Z Náchoda, České Skalice a Jaroměře s námi jede přes 50 lidí. Autobus je zcela plný," řekl ČTK organizátor dopravy Michal Kudrnáč. Další autobus do Prahy podle něj vyjel z Trutnova.