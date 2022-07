Požár v NP České Švýcarsko se přiblížil k Hřensku, v úterý dorazí pomoc z krajů

Kvůli rozsáhlému požáru už muselo opustit domovy několik lidí, evakuováni byli turisté. Při požáru, který likvidují hasiči od nedělního rána, se podle Rudolfa zatím nikdo nezranil.

"Začalo se nám to tlačit na obec Hřensko v části, kde je lávka a dolní vstup do soutěsek," řekl ČTK Rudolf. "Máme postavenou výškovou techniku, abychom se co nejvíce dostali do korun prudkého svahu a snažíme se svah kropit," uvedl mluvčí. Z horní části Hřenska evakuovali hasiči deset turistů ze čtyř domů, jsou v náhradním ubytování.

Lidé se kvůli zhoršení situace museli evakuovat z obcí Mezná a Mezní louka a částečně z Hřenska. Ohrožena je ještě na druhé straně údolí obec Janov. "Sjíždí se nám jednotky z okolních krajů. Dorazil už záchranný útvar Hlučín s velkokapacitními cisternami. Ráno už budeme mít k dispozici větší množství jednotek než dnes," řekl Rudolf.

"Jednáme i se slovenskou stranou o pomoci," řekl večer České televizi (ČT) ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Slováci by podle Rakušana mohli na místo poslat svou požární vojenskou techniku. Ministr zároveň uvedl, že v úterý pravděpodobně vyrazí na zasedání krizového štábu, kde se mezinárodní pomoc bude probírat. Zásahu se účastní mimo jiné dva policejní vrtulníky, dva armádní vrtulníky a další dvě letadla. "Policisté začnou v úterý letecký provoz koordinovat, aby nedošlo k nějakým problémům," podotkl Rakušan.

Podle ministra se nyní zásahu účastní 48 jednotek, s ohněm bojuje 240 hasičů. V úterý mají dorazit i hasiči z Libereckého a Plzeňského kraje. Hasičský záchranný sbor ČR večer na twitteru uvedl, že v úterý brzy ráno vyrazí do Hřenska na pomoc další technika a hasiči. Půjde o hasiče a techniku ze Středočeského, Libereckého a Plzeňského kraje. "Tyto odřady budou složeny z celkem 56 hasičů a 24 kusů techniky. Na místě budou v 07:00 a přidají se ihned k našim kolegům," uvedli hasiči.

ℹ️ Tyto odřady budou složeny z celkem 56 hasičů a 24 kusů techniky. Na místě budou v 7h a přidají se ihned k našim kolegům, kteří bojují s rychle se šířícími požáry v těžko přístupném terénu Národního parku České Švýcarsko. — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 25, 2022

Mluvčí plzeňských hasičů Michal Holeček například zmínil, že povezou techniku pro dálkovou dopravu vody k místu požáru. Rakušan upozornil na to, že potřeba jsou právě taková čerpadla, která pomohou přivést vodu z delších vzdáleností. "Dalším potenciálním rizikem je i to, že se v této lokalitě nachází vodárna, kterou je potřeba uchránit, protože zásobuje pitnou vodou Děčín," dodal ministr.

Práci komplikuje složitý skalnatý terén, naopak pomáhá blízkost řeky Labe, ze které čerpají hasiči vodu. Nejvíce by prospěl déšť, podle předpovědi meteorologů by se mohl objevit nad Českým Švýcarskem nad ránem.

V neděli, kdy začal les hořet, byl vyhlášen nejvyšší stupeň požárního poplachu a turisté se museli evakuovat z Edmundovy soutěsky. Dnes se 80 lidí evakuovalo z Pravčické brány. Oba turistické cíle jsou pro veřejnost uzavřené. Hejtman kraje Jan Schiller (ANO) žádá turisty, aby přehodnotili své plány a do Hřenska a jeho okolí nejezdili.