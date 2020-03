Prymula: Občané by měli nosit textilní, ne jednorázové roušky

"Chci apelovat na obyvatele, aby, pokud mají možnost, používali textilní roušky. Ukazuje se, že používání jednorázových roušek je náročné a příliš opakovaně je používat nelze. I my sami budeme uvažovat o tom, abychom pro obyvatelstvo získali roušky textilní, protože zásobit při dnešním nedostatku jednorázovými pomůckami opakovaně všechny je velmi komplikované," poznamenal Prymula.

V úvodní části jednání se skupina zabývala distribucí ochranných pomůcek tak, jak to vychází ze ve čtvrtek schválené struktury zásobování. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje své přímo řízené organizace, páteřní nemocnice s infekčními odděleními, záchranné služby nebo krajské hygienické stanice. Ostatní má na starosti ministerstvo vnitra.

zdroj: YouTube

"My jsme jednali také o tom, jakým způsobem celá logistika bude operována. Náš základní sklad je v Sedlčanech, ministerstvo vnitra prostřednictvím policie nabízí sklad v Pardubicích, který je velmi blízko přistávací dráhy. Pokud ta velkokapacitní letadla přistanou, jak mají přistát, materiál by z nich byl distribuován právě do tohoto skladu, který má výhodnější polohu. Z něho by byl distribuován po celé republice, případně do Sedlčan pro potřeby naše," uvedl Prymula.

Na pražské letiště dnes před polednem dorazilo letadlo se zakoupenými 1,1 milionu respirátorů, mají být ještě dnes převezeny do skladu v Pardubicích a následně rozvezeny do krajů. V sobotu dorazí další dvě letadla z Číny se zdravotnickými pomůckami. V následujících šesti týdnech by pak měla pravidelně přivážet ochranné pomůcky tři letadla týdně. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Stát plánuje také převoz prostředků, které jako dar zajistila skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. Vedle více než stovky tun roušek, respirátorů a testů by mezi nimi mělo být i 50 plicních ventilátorů. Do Česka by podle Hamáčka měly ventilátory dorazit na začátku příštího týdne.

Stát si rovněž objednal celkem sedm letadel u tuzemské společnosti Smartwings. První dvě odletěla už ve čtvrtek, dosud však stojí na letišti v Novosibirsku, kde měla naplánované mezipřistání. Člen představenstva čínské společnosti CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík dnes uvedl, že letadla čekají na volné místo na šanghajském letišti, což potrvá nejspíš do neděle.

Zdravotníci by v případě potřeby mohli bydlet v hotelích

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navrhl vyčlenit určitou kapacitu hotelů tak, aby bylo možné zdravotníkům poskytnout ubytování u zdravotnických zařízení.

"Potkáváme se s tím, že zdravotníci a jejich rodiny hodnotí svoji misi, to znamená péči ve zdravotnických zařízeních, jako rizikovou a nechtějí v případě nákazy toto zavléci do svých rodin. Mohli by bydlet v hotelích u zdravotnických zařízení, přestože tady zatím tolik nákaz u zdravotníků není," poznamenal Prymula.

Tento model je podle něj aplikován v několika zemích v zahraničí. "Takže jsme připraveni postupovat i tímto způsobem," doplnil předseda štábu. Vláda už dříve omezila provoz ubytovacích služeb.

Asociace hotelů a restaurací ČR je podle svého prezidenta Václava Stárka připravena případnou pomoc velmi rychle zajistit. S podobným požadavkem ji ale zatím nikdo neoslovil. "Pokud by to pomohlo udržet naše zdravotnictví akceschopné, jsme samozřejmě připraveni ubytovaní zajistit a maximálně vyjít vstříc. Hotely se vždy chovaly odpovědně a ani tato situace na tom nic nemění. Naši členové disponují více jak 70.000 pokoji v celé ČR. Jsme s nimi nyní v každodenním kontaktu online," uvedl Stárek na dotaz ČTK.