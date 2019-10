Vlajky na půl žerdi za Gotta? Je to hrubá chyba proti zákonu, tvrdí Forejt

Premiér Andrej Babiš navrhl, aby se Česko rozloučilo se 42-násobným zlatým slavíkem Karlem Gottem formou státního pohřbu. Ve středu odpoledne zasedla vláda, která s jeho návrhem souhlasila a nyní čekají na vyjádření rodiny.Pokud s tím bude souhlasit rodina, bude to unikátní událost. Gott by se stal první nepolitickou osobností, se kterou by se země rozloučila na nejvyšší úrovni. V minulosti se tak loučilo pouze s prezidenty.

Prezident Zeman už nechal vyvěsit vlajky na půl žerdi. Podle bývalého ředitele Odboru hradního protokolu Jindřicha Forejta, tým Hrad porušuje protokol. „Musí být vyhlášen státní smutek, ať jednodenní nebo vícedenní. Kdo dnes vyhlásil státní smutek? Pokud je spuštěno už teď, je to špatně. Je to hrubá chyba proti zákonu,“ vysvětlil v rozhovoru pro server iDNES.

Dále dodal, že státní vlajka smí vlát na půl žerdi jen v den státního smutku. „Musí být spuštěna za rozbřesku a vytažena do plnosti po západu slunce. To jsou železná pravidla, která nesmí být porušena. Jiné zacházení je hrubé zneuctění státního symbolu. To není úcta ke Karlu Gottovi, to je ponížení státu, který mu chce vzdát úctu.“

Vláda schválila i to, že se jeho termín stane dnem státního smutku. Ten je definován například v zákoně o loteriích a také se zmiňuje zákon o užívání státních symbolů. Podle něj má být v den smutku vyvěšena státní vlajka, která je však spuštěna na půl žerdi. Přesnou podobu státního smutku zákon nestanovuje.

V minulosti bývala v takový den zrušena i divadelní představení, zábavy nebo sportovní utkání. Sportovci budou mít zřejmě na pažích černé pásky a před zápasy budou držet minutu ticha.

Součástí posledního rozloučení s legendárním zpěvákem bude i minuta ticha. O detailech Gottova pohřbu se rozhodne až po domluvě s rodinou. „Počkal bych na vyjádření rodiny. Stát má vzdát mistrovi poctu. Ale jakou formou. Měl jsem možnost Karla Gotta poznat jako mimořádně pečlivého člověk, státních symbolů si vážil a jak mi jednou říkal, zpívání státní hymny považoval za to nejtěžší. Počkal bych na vyjádření paní Gottové, zatím je to všechno hypotetické uvažování. Určitě přemýšlel o věcech, které přijdou, řekl Forejt v rozhovoru.