Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci ve volebním štábu, kde zhodnotil dosavadní výsledky právě skončených komunálních a senátních voleb jako velmi úspěšné. Podle jeho slov potvrdily sčítání hlasů i volební zisky, že hnutí ANO zůstává nejsilnější politickou silou v zemi na všech úrovních s výjimkou Senátu. Vládní předseda zároveň poznamenal, že výsledky se velmi blíží úspěšnému roku 2022, a to navzdory tomu, že politici vládních stran měli tentokrát na kampaň podstatně méně času než v tehdejším období, kdy působili v opozici.
V průběhu tiskové konference Babiš komentoval také průběh voleb ve velkých městech a specifickou situaci v hlavním městě Praze, kde se hnutí ANO v průběžném sčítání pohybuje na čtvrtém místě.
Premiér neúspěch v metropoli připsal dlouhodobé a systematické kampani vedené proti své osobě a kritizoval média, která podle něj vůči němu štvou až do poslední chvíle. Dodal však, že vládní koalice složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů bude bez ohledu na dílčí výsledky v Praze či jinde fungovat stabilně až do řádných sněmovních voleb v roce 2029 a hodlá spolupracovat se všemi samosprávami, které o to projeví zájem.
Premiér rovněž zdůraznil, že na novém vedení hlavního města bude záviset případná spolupráce s vládou na velkých infrastrukturních projektech a financování z centrálního rozpočtu. Připomněl, že zákony a státní rozpočet schvaluje Sněmovna, a proto je klíčové, jak se k vládní nabídce postaví budoucí pražská politická reprezentace.
Ve velkých městech by podle představ předsedy vlády měly ideálně vznikat koalice na půdorysu současné vládní koalice, přičemž kabinet se hodlá chovat vstřícně ke všem občanům České republiky bez ohledu na to, koho volili.
Značnou pozornost věnoval premiér také volbám do horní komory parlamentu, kde hnutí ANO obhajovalo jediné křeslo a celkově usilovalo o postup svých kandidátů do druhého kola. S dosavadním ziskem mandátů v Senátu vyjádřil spokojenost, přičemž očekává, že před nadcházejícím druhým kolem se proti zástupcům jeho hnutí tradičně sjednotí a spiknou všechny ostatní opoziční i vládní strany. Zopakoval, že primárním cílem hnutí nebylo ovládnutí Senátu, ale stabilní zastoupení, což se podle dosavadních dat daří naplňovat.
Závěrem tiskové konference Babiš zkritizoval fakt, že v komunálních volbách často dominovala celostátní témata namísto lokálních problémů a že kampaň provázely nepravdivé argumenty týkající se například navrhovaného schodku státního rozpočtu. Přesto hodnotí celkový výsledek voleb jako velice dobrý a vyzdvihl, že hnutí dokázalo svou sílu napříč regiony.
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Zdroj: Libor Novák