Kolem návratu Jensena Huanga do funkce generálního ředitele čipového gigantu Nvidia se po jeho přiznání k mimomanželskému vztahu se ženou podezřívanou z vazeb na čínskou rozvědku odehrály tři překvapivé momenty. Oznámení o jeho návratu doprovodil nárůst tržní hodnoty společnosti o jeden bilion dolarů a následně americký prezident Donald Trump přiznal, že rozhodnutí zvrátilo jeho přímé sdělení správní radě.
Ještě minulý týden přitom správní rada společnosti dávala jasně najevo, že se Huang do čela firmy nevrátí, a prozatímní vedení naznačovalo strategické posuny od éry spjaté s jeho jménem. Podle komentáře ekonomického redaktora Faisala Islama jde o návrat, který svými čísly překonává návrat Sama Altmana do společnosti OpenAI i Steva Jobse do Applu.
Důvod obratu byl podle BBC zřejmý už z prvního prohlášení, podle něhož americká vláda nevidí v Huangově opětovném jmenování žádné obavy o národní bezpečnost, přičemž takové ujištění mohlo podle autora vzejít pouze z Bílého domu. O hodinu později pak prezident Trump potvrdil, že mluvil přímo se správní radou společnosti Nvidia.
Autor v této souvislosti připomíná svůj rozhovor s Jensenem Huangem z letošního září, v němž šéf firmy otevřeně obhajoval umožnění přístupu Číny k pokročilým mikročipům Nvidia a patřil k nemnoha lidem na světě, kteří podle něj věrohodně znali uvažování prezidenta Trumpa i čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Podle amerických zpráv se v Trumpově administrativě objevily názorové rozdíly mezi zastánci tvrdého postupu vůči Číně požadujícími omezení vývozu a těmi, kdo Huangovy argumenty podporovali, přičemž nadále probíhá nezávislé vyšetřování dodržování vývozních kontrol ze strany firmy.
Čipy společnosti Nvidia jsou klíčové pro vývoj nejpokročilejších systémů umělé inteligence a Huangův vliv na tento dodavatelský řetězec podle textu znamenal, že byl důležitější než řada světových lídrů. Tento krok má význam nejen pro slábnoucí růst amerických technologických akcií, ale také pro budoucnost světové ekonomiky, americkou politiku i geopolitické soupeření mezi Spojenými státy a Čínou.
Nedávné pochybnosti kolem společnosti Nvidia zasáhly samotné jádro rozmachu umělé inteligence, jelikož jde o firmu generující letos více než čtyři sta miliard dolarů tržeb ve srovnání s dvaceti sedmi miliardami před čtyřmi lety. Podle článku vedlo Huangovo postavení v čele proměny podniku od dodavatele grafických karet pro konzole Sega až po klíčový článek umělé inteligence k tomu, že byl příliš velký na to, aby mohl být odvolán.
21. listopadu 2026 16:08
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Zdroj: Libor Novák