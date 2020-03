V USA patrně začala hospodářská recese, ukazuje algoritmus fondu Quant

Národní úřadem pro ekonomický výzkum (NBER) definuje recesi jako významný pokles hospodářské aktivity napříč ekonomikou, který trvá déle než několik měsíců, běžně viditelný na reálném HDP, reálných příjmech, zaměstnanosti, průmyslové produkci a velkoobchodních tržbách.

Indikátor podle něj funguje výlučně na základě analýzy výnosů federálních dluhopisů, není ovlivněn žádnými názory nebo emocemi. Vychází z práce profesora Campbella Harveye publikované v roce 1985. Jde o indikátor, který úspěšně předpověděl i minulou a předminulou recesi americké ekonomiky.

Recese bývají oficiálně vyhlašovány Národním úřadem pro ekonomický výzkum (NBER), ale vyhlášení bývá značně zpožděné proti skutečnosti. Poslední recese byla vyhlášena v prosinci 2008, když oficiálně začala o rok dříve, v prosinci 2007. Indikátor ji včas oznámil s předstihem tří měsíců proti skutečnému datu.

"Hospodářská recese ještě sama o sobě neznamená signál k nákupu nebo prodeji cenných papírů, záleží na souvislostech a na hodnotách dalších indikátorů," uvedl Kohout.

Většinovým majitelem fondu Quant je společnost Duck Sauce, zbylý podíl drží svěřenský fond MMXXV. Quant vznikl v září 2016 a od svého otevření za tři roky dosáhl zhodnocení 16,38 procenta. Za samotný rok 2019 činilo zhodnocení 6,24 procenta.

Americký ministr varoval před 20procentní nezaměstnaností

Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech by mohla vystoupit až na 20 procent, pokud se nepodaří rychle zorganizovat pomoc ekonomice. Podle zdrojů, na které se odvolává více médií, to v úterý americkým senátorům řekl ministr financí Steven Mnuchin. Tak vysoko nezaměstnanost nebyla od roku 1935, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z velké hospodářské krize. Část analytiků navíc tvrdí, že globální ekonomika už vstoupila do recese.

Mnuchin se v úterý setkal s republikánskými senátory, aby je přesvědčil, že je důležité schválit navrhovanou pomoc v objemu jednoho bilionu dolarů (24,7 bilionu Kč). Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce z tohoto souboru podpůrných opatření část peněz poslat do dvou týdnů přímo lidem, část má podpořit letecké společnosti a další firmy, na které krize kolem pandemie způsobené koronavirem doléhá nejvíce.

Ministr podle agentury Bloomberg upozornil, že pokud nebude pomoc schválena, hrozí nevratné ekonomické škody. V Senátu má většinu Republikánská strana, tedy Trumpovi lidé.

Míra nezaměstnanosti v USA v lednu vzrostla na 3,6 procenta, zůstala ale blízko minima za téměř 50 let.

Mluvčí ministerstva financí řekla, že Mnuchin nedával žádnou předpověď vývoje ekonomiky, jen se snažil republikánům v Senátu ilustrovat, co se může stát, pokud pomoc nepřijde včas a v dostatečné výši. "Na schůzce s republikány v Senátu použil ministr Mnuchin pro ilustraci několik matematických modelů, tím ale rozhodně nenaznačoval, že tak se to stane," řekla agentuře Reuters mluvčí ministerstva Monica Crowleyová.

Mnuchin na schůzce také řekl, že hospodářské dopady současné krize mohou být potenciálně horší než za globální finanční krize v roce 2008.

Průzkum institutu Marist pro NPR/PBS tento týden ukázal, že 18 procent dospělých v USA už kvůli nynější krizi spojené s koronavirem buď ztratilo práci, anebo jim zaměstnavatel zkrátil pracovní dobu.

Analytici finančních ústavů Goldman Sachs a Morgan Stanley navíc tvrdí, že globální ekonomika už vstoupila do recese. Nejde tudíž podle nich o to, zda recese nastane, ale jak hluboká bude. Recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu po sobě.

Mnuchinovo varování je podobné tomu, které za finanční krize v roce 2008 adresoval zákonodárcům tehdejší ministr financí Henry Paulson. Ten spolu s tehdejším šéfem centrální banky (Fed) Benem Bernankem vyzývali ke schválení souboru podpůrných opatření v objemu 700 miliard dolarů na odkup hypotečních úvěrů diskutabilní kvality. I v té době hrozilo, že krize ekonomiku zdevastuje. Kongres nakonec pomoc schválil, míra nezaměstnanosti dosáhla maxima v říjnu 2009, kdy vystoupila na 10,2 procenta.