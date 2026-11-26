Spojené státy oznámily novou sérii cel, jimiž americký prezident Donald Trump pokračuje v prosazování své klíčové obchodní politiky. Nové poplatky uvalené na dovoz do Spojených států zasáhnou řadu největších amerických obchodních partnerů včetně Číny, Evropské unie a dvanácti dalších zemí či jurisdikcí, přičemž jejich účinnost se očekává až od příštího roku.
Tento krok navazuje na březnové vyšetřování obchodních praktik jiných zemí ze strany Bílého domu poté, co Nejvyšší soud Spojených států rozhodl, že dříve oznámená Trumpova cla ke Dni osvobození byla nezákonná. Nejvyšší sazba až čtyřicet procent dopadne na Čínu, následuje Vietnam se sazbou až pětatřicet procent a další státy budou čelit clům ve výši dvaceti nebo pětadvaceti procent.
Některé z těchto sazeb budou v praxi nižší díky stropům, na nichž se Trump dříve dohodl, a jednotlivé země rovněž čelí rozdílným poplatkům. Navrhovaná cla se dotknou Číny, Evropské unie, Singapuru, Švýcarska, Indonésie, Malajsie, Kambodže, Thajska, Koreje, Vietnamu, Tchaj-wanu, Bangladéše, Japonska a Indie.
Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer prohlásil, že nejnovější cla vyrovnají podmínky pro americké pracovníky a nasměrují světovou ekonomiku na novou, udržitelnější cestu. Tvrdil také, že mnozí obchodní partneři Spojených států po desetiletí uplatňovali průmyslové strategie zahrnující cílenou podporu výroby, potlačování mezd a pracovní síly i další praktiky narušující trh, které naklánějí obchodní bilanci v jejich prospěch a oslabují americkou výrobní základnu.
Ekonomové podle BBC varují, že cla mohou přiživit inflaci a zvýšit ceny pro spotřebitele, pokud podniky přenesou vyšší náklady na zákazníky, a zároveň mohou utlumit světový obchod. Trump během svého druhého funkčního období opakovaně cly hrozil nebo je zaváděl s argumentem, že posílí americkou výrobu, vytvoří pracovní místa a sníží americký obchodní schodek, a ve své stěžejní obchodní politice pokračuje i navzdory slabému výsledku Republikánské strany v doplňovacích volbách.
Hlavní ekonom společnosti Capital Economics pro Severní Ameriku Stephen Brown nicméně uvedl, že nejnovější oznámení není tak alarmující, jak se na první pohled zdá, protože nové daně v podstatě nahrazují cla oznámená v létě. Podle jeho analýzy bude nárůst efektivní celní sazby o něco nižší, než s jakým počítaly prognózy, dodatečná zátěž pravděpodobně zůstane malá i proto, že řada druhů zboží novým clům nepodléhá, a opatření přinese jen okrajový tlak na růst cen.
Oznámení pravděpodobně zvýší napětí mezi Spojenými státy a Čínou, dvěma největšími ekonomikami světa, které zůstávají v obchodním sporu i v závodě v oblasti umělé inteligence a jejichž vzájemné celní příměří má vypršet desátého ledna, aniž by po minulém setkání Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem zaznělo jakékoli prohlášení o jeho prodloužení. Evropská komise nová americká cla odmítla s tím, že prošetří důvody jejich zavedení, a připomněla, že cla jsou omezena dříve dohodnutým stropem patnácti procent.
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Zdroj: Libor Novák