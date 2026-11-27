Kolem aktuálního oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o nových clech se neobjevily pompézní kulisy loňského dubna, odhalování v Růžové zahradě, tabule připomínající televizní soutěž ani rétorika o dni osvobození. Místo toho působí tento krok spíše opatrně a provázejí ho úvahy o dalších jednáních. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer řekl televizi CNBC, že očekává široká, případně i plurilaterální jednání o nadměrné kapacitě a jejím řešení.
Po celém světě podle BBC převládá názor, že oznámení je spíše snahou posílit domácí právní oporu těchto cel než zásadní změnou Trumpovy obchodní agendy. Cla navíc nemají začít platit dříve než v lednu nebo případně v únoru po období konzultací. Celému kroku už předcházelo osm měsíců procesu a slyšení a oznámené sazby představují horní stropy, o nichž se často dá ještě vyjednávat, což je výrazný kontrast vůči loňskému dubnovému šoku přes noc.
Spojené státy přesto argumentují, že velké části zbytku světa včetně spojenců poškozují americkou pozici v obchodu se zbožím tím, že podporují vlastní průmysl. Právě to tvoří základ nových cel, která do značné míry nahrazují předchozí cla zdůvodňovaná ustanoveními o nucené práci. Británie, které se nová oznámení o clech nedotkla, zůstává v režimu ustanovení o nucené práci, byť se sazbou o deset procentních bodů vyšší než globální cla, přičemž nedošlo k žádnému kroku v reakci na britskou daň z digitálních služeb.
Pro řadu významných zemí tak nyní existují dva právní základy, na nichž Trumpova cla stojí, poté co Nejvyšší soud dříve v letošním roce zrušil původní základ opírající se o nouzové pravomoci. Skupina pětadvaceti států zažalovala Trumpovu administrativu u soudu s cílem zrušit cla uvalená na základě ustanovení o nucené práci.
Cla budou muset být dotažena do konečné podoby za Kongresu ovládaného demokraty, kteří mají vliv, nikoli však plnou moc. Očekávaný příští předseda Sněmovny reprezentantů Hakeem Jeffries tento týden uvedl, že nová sněmovna během svých prvních sta dnů přikročí razantně ke zrušení Trumpových cel.
Čínská sazba ve výši dvaceti procent odpovídá příměří z loňské dohody mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem, jehož platnost má vypršet v polovině ledna. Reakce Pekingu byla tlumená, bez odvetných opatření, s kritikou průmyslové nadkapacity jako falešného problému a s výzvou k naplnění dohody mezi oběma státníky. Pákový efekt vůči Číně zeslábl, protože podíl Spojených států na jejím vývozu klesl letos zhruba na deset procent z patnácti procent před dvěma lety a z devatenácti procent v roce 2018.
Nejzajímavější dění se ale odehrává blíže k Trumpově domácí půdě, protože více než polovina cel na Kanadu je schválena podle paragrafu 338 zákona Smoot-Hawley ze třicátých let minulého století. V Senátu už existuje návrh zákona na jejich zrušení a je možné, že by se ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu našel dostatek odbojných republikánů, kteří by ohrozili přehlasování případného prezidentského veta. Příští předseda senátního finančního výboru Ron Wyden minulý týden řekl, že se demokraté soustředí na hledání cesty, jak Trumpa a jeho veto překonat.
Ještě předtím se usiluje o prozatímní dohodu a demokratičtí senátoři, například Chris Coons, vystupují v kanadské televizi a v rozhovoru pro CBC uvedli, že pokud lze získat prozatímní dohodu, vzali by ji a v nové většině by ji přetvořili v ještě lepší ujednání. Zbytek světa mezitím sleduje mocenské manévry ve Washingtonu a dívá se také za hranice mandátu Donalda Trumpa.
Už nyní se ukazuje, že počáteční obchodní otřes přetvořil vzorce světového obchodu, když ostatní země přesměrovaly své obchodní toky kolem celní zdi a ukázaly se odolnější, než se čekalo. Vyjádřeno v penězích je čínský vývoz v letošním roce zatím zhruba o osm procent nižší než v roce 2024, což ale více než pětadvacetkrát vyvažuje růst jeho vývozu do všech ostatních částí světa.
Kanada zaznamenala od zavedení cel stagnaci vývozu do Spojených států, méně automobilů a řeziva, ale dražší dodávky energií, zatímco její vývoz zejména komodit do zbytku světa prudce vzrostl. Významným momentem tak bude příští měsíc summit skupiny G20 v prezidentském letovisku v Miami, přičemž spojenci USA obecně nečeřili vodu a přijali nižší úroveň cel jako součást nové reality.
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Zdroj: Jan Hrabě