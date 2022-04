Dolar posiluje, korunu mohou ovlivnit francouzské volby i pokračující konflikt na Ukrajině

Latinskoamerické měny i britská libra však dokázaly tento trend překonat a týden zakončily vůči zelené bankovce prakticky beze změny. Ceny komodit nadále rostou a akciové trhy se drží pozoruhodně dobře vzhledem k prudkému růstu sazeb, který je pro akcie obvykle negativní.

Jak je na tom tuzemská měna?

Česká koruna zakončila týden vůči euru téměř beze změny. Omezená citlivost na riziko znamenala, že koruna příliš neprofitovala z toho, co se zdá být určitým zlepšením evropského sentimentu. Navíc korekce očekávání trhu ohledně zpřísnění měnové politiky byla minulý týden v případě Česka poměrně výrazná, což pro měnu není příznivé.

Český ekonomický kalendář je tento týden v podstatě prázdný. Vzhledem k nové ruské ofenzivě na Donbasu, složité situaci s koronavirem v Číně a blížícímu se druhému kolu francouzských prezidentských voleb se v příštích dnech zaměříme na zprávy zvenčí, protože mohou ovlivnit sentiment, a tedy i českou korunu.

EUR

ECB minulý týden na svém dubnovém zasedání nevyužila šanci přesvědčit trhy, že bere inflaci vážně. Sdělení byla do značné míry opakováním sdělení z předchozího zasedání, a to navzdory obratu k horšímu, který od té doby zaznamenaly všechny inflační ukazatele. Zdá se však, že v radě panuje značný nesouhlas, neboť „zdroje z ECB“ prozradily, že červencové zvýšení sazeb je stále velmi pravděpodobné.

Kromě údajů o PMI z tohoto týdne bude pozornost upřena na víkendové druhé kolo francouzských voleb. Očekáváme, že Macron vyhraje znovuzvolení, jak předpovídají všechny průzkumy, ale zároveň se domníváme, že to trhy do značné míry zohlednily a na euro to bude mít jen malý dopad.