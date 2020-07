Jaké je nejbezpečnější místo ve vlaku? Odborníci radí, kam si sednout

V úterý 7. července došlo k čelnímu střetu dvou osobních vlaků u Perninku, nehoda si vyžádala dva mrtvé a 24 zraněných. O týden později se srazil osobní vlak s nákladním nedaleko obce Štolmíř u Českého Brodu. Srážku osobního vlaku City Elefant s poštovním vlakem nepřežil jeden člověk a čtyři byli vážně zranění.

U lidí, kteří musejí denně dojíždět za prací vlakem mohou tragédie uplynulých dní vyvolávat obavy z cestování vlakem. Vyvstávají otázky, jestli na vlak nastoupit nebo zvolit jinou variantu cestování. V případě, že se jinak než vlakem do práce nedostanete, jaké místo si ve vlaku zvolit?

Místo, které je nejvíce chráněné před potencionální hrozbou střetu je podle Grega Placencia přímo uprostřed. „Většina srážek přichází zepředu nebo zezadu,“ konstatuje výzkumník průmyslového inženýrství pro server huffpost.com. Kupříkladu problémy související s vykolejením vlaku, například rozbitá kolejnice, se většinou týkají přední části vlaku.

V případě, že je střední část vlaku již zaplněna a vy nemůžete nalézt místo, profesor výzkumu a ředitel programu železničního inženýrství a bezpečnosti nabízí ještě jednu možnost, jak potenciálně minimalizovat svá zranění.

„Jde o základní fyziku,“ tvrdí Allan Zarembski, který poukazuje na fakt, že když se něco stane, vlak musí rychle zastavit, proto je sedadlo proti směru jízdy další možností. „Když sedím na sedadle ve směru jízdy, při prudkém brždění budu vytlačen vpřed, ale v případě sedadla proti směru jízdy, budu zatlačen zpět do sedadla,“ konstatuje profesor.

I když se však posadíte do střední části vlaku do sedadla proti směru jízdy, není to stoprocentní záruka, že se při vlakové nehodě obejdete bez zranění.