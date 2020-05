Máte protilátky proti covid-19? Nemusí to znamenat vůbec nic

V současné době existuje mnoho neznámých v oblasti testování, které je k dispozici a obsah pozitivních protilátek v krvi podle hlavního lékařského korespondenta CNN Sanjaye Gupty neznamená vůbec nic. „Je jasné, že nejsme tam, kde bychom měli být. Je to brutální pravda, ale musí být řečena,“ uvedl Gupta pro CNN.

Protilátky v těle lze určit pouze z krve. V současné době jsou testy navrženy tak, aby detekovaly imunoglobulin (protilátku), který má podobu písmena „Y“ a váže se na buněčné receptory, které zvyšují interakci bílých krvinek. Když je jedinec vystaven viru nebo bakterii, obvykle trvá imunitnímu systému 14 dní, než začne produkovat imunoglobulin, který si je schopný zapamatovat vir, s nímž přišel do styku a v budoucnosti znovu zasáhnout. Na stejném principu funguje očkování, které zapadne do „ramen“ imunoglobulinu jako klíč do zámku, ten si ho zapamatuje a vysílá bílé krvinky do boje, když vir detekují.

Podle CNN nedávný výzkum pěti běžně používaných testů na protilátky zjistil, že až 15 % ukázalo falešné výsledky na klinice v Clevelandu a v Číně téměř 40 %. V USA v současné době pracují na vývoji desítek nových testů, ale jen málo je spolehlivých. „Testy protilátek nejsou tak přesné, jak je potřeba,“ řekl Gupta.

Test není schopný rozlišit, jestli byly protilátky vytvořeny na základě onemocnění covid-19 nebo jiného ze šesti typů koronaviru, z nich čtyři způsobují běžné nachlazení. Chybovost v testování může být zapříčiněna i používáním neschválených testů a Úřad pro kontrolu léčiv Spojených států (FDA) požaduje nové standardy přesnosti a doložení kvality.

Vyvstává otázka, jestli člověk, který má protilátky obsažené v krvi je skutečně imunní, pokud bude viru v budoucnosti znovu vystaven. Historicky platí, že u jiných nemocí tomu tak je, jako v případě dětské obrny nebo pravých neštovic, ale není k dispozici žádný důkaz, který by budoucí imunitu potvrdil i v případě viru SARS-CoV-2.

„V tuto chvíli nevíme, jestli vám protilátky zajistí imunitu vůči viru,“ uvedlo FDA na svých webových stránkách. Z tohoto důvodu, nemohou být testy na protilátky proti covid-19 brány jako záruka bezinfekčnosti, a proto WHO uvedla, že v současné době není dostatek důkazů o účinnosti imunity, aby mohl být poskytován „imunitní pas“.

V případě, že testy nezvýší svou přesnost a vědci nepochopí přesné chování viru, jsme stále ohroženi. „A to je přesně ten důvod, proč lidem neustále radím, aby se chovali, jako kdyby virus měli,“ podotkl Gupta.