Brazílie hlásí už více než 20 000 úmrtí po nákaze koronavirem

Čtvrteční nárůst počtu obětí v zemi s 210miliony obyvatel lehce přesáhl dosud nejvyšší bilanci z úterý, kdy úřady ohlásily 1179 nových obětí. Jedná se současně o značný nárůst oproti středě, kdy v Brazílii přibylo 888 obětí.

Denní nárůst počtu případů koronavirové infekce nicméně zpomalil - čtvrtečních více než 18.500 případů nepřesáhlo bezmála 20.000 případů ve středu, což je dosavadní rekord.

Celkově již s komplikacemi doprovázejícími covid-19 zemřelo 20.047 lidí. Brazílii to řadí na šestou příčku na světě. Co do počtu nakažených je Brazílie třetí, za Ruskem a Spojenými státy. V Latinské Americe je nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s více než 109.000 potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem; oba státy evidují okolo 57.000 nakažených.