Brazilská prokuratura vyšetřuje změnu ve statistikách covidu-19

Ministerstvo zdravotnictví v noci na dnešek uvedlo, že za poslední den přibylo 27.075 potvrzených případů nákazy koronavirem a 904 úmrtí s covidem-19. O den dříve bylo nově nakažených 30.830 a úmrtí 1005, den předtím počet nově nakažených rovněž přesahoval 30.000, zatímco zemřelých s covidem-19 bylo za den dokonce 1473.

Podle agentury Agencia Brasil, která přičetla nové údaje za 24 hodin k naposledy zveřejněným celkovým číslům, se dosud v Brazílii potvrdilo 672.846 případů nákazy, z toho 35.930 lidí zemřelo a 277.149 se uzdravilo. V počtu evidovaných nakažených je Brazílie druhá po Spojených státech a v počtu úmrtí třetí po USA a Británii. Reálné počty v Brazílii, která je s 210 miliony obyvatel největší zemí Latinské Ameriky, jsou podle expertů ale zřejmě mnohem vyšší, protože země málo testuje.

Brazilská prokuratura v noci na dnešek požádala ministra zdravotnictví, aby jí do 72 hodin vysvětlil, jaký byl důvod změny metodiky. Cílem prokuratury je zjistit, zda nebyl porušen zákon o právu na přístup k informacím, když vláda začala zveřejňovat pouze nejnovější údaje.

Brazilské ministerstvo zdravotnictví v pátek stáhlo ze svých stránek údaje o počtu nakažených a mrtvých a několik hodin bylo na stránkách napsáno, že "jsou v údržbě". Vláda to vysvětlila tím, že je údaje nutné revidovat, protože neodrážejí současnou situaci.

Tajemník ministerstva zdravotnictví Carlos Wizard v pátek večer označil statistiky zasílané ze států brazilské federace za "fantazijní a zmanipulované". "Někteří lidé zemřeli z jiných příčin. Existují také státní úředníci, kteří aby získali více peněz z rozpočtu pro své obce, evidují všechny pod položku covid-19. Budeme úmrtí revidovat," prohlásil Wizard.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro od vypuknutí pandemie nemoc covid-19 zlehčuje a odmítl zavést celonárodní opatření proti jejímu šíření s tím, že primární je zachovat chod ekonomiky. Karanténní opatření proto v zemi zavedly jednotlivé státy federace, které už ale také začaly s jejich uvolňováním, protože omezení zhoršila ekonomickou situaci řady Brazilců. I druhý nejhůře zasažený stát Rio de Janeiro od soboty povolil s omezenou kapacitou otevřít restaurace, bary i nákupní centra.

Bolsonaro také po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek pohrozil Světové zdravotnické organizaci (WHO), že ji Brazílie opustí, pokud WHO nepřestane fungovat "s ideologickými předsudky". Prezident to řekl novinářům, když se ho ptali na dluh Brazílie Panamerické zdravotnické organizaci (OPS). Ta je de facto regionální pobočkou WHO v Americe.

Kvůli prezidentově lehkovážnému postoji k pandemii covidu-19 v dubnu a květnu opustili svůj úřad dva ministři zdravotnictví.