Svým druhým vystoupením v Kongresu se Greta Thunbergová společně s dalšími americkými aktivisty snaží získat co největší pozornost a podporu před pátečním globálním klimatickým protestem v rámci hnutí Pátky pro budoucnost, jehož je zakladatelkou.

"Nechci, abyste poslouchali mě. Chci, abyste poslouchali vědce," uvedla Thunbergová před zahájením společného slyšení jednoho z podvýborů zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů a zvláštní komise pro klimatickou krizi.

Greta Thunberg addresses Congress on climate change: 'Don't listen to me, listen to the scientists' pic.twitter.com/0iyA2x01cm