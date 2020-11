Soud v Pensylvánii řešil Trumpovu žalobu na volby, právník Giuliani nepředložil jediný důkaz

"V konečném důsledku žádáte tento soud, aby zneplatnil 6,8 milionu hlasů a tím odebral volební právo všem voličům v tomto státu," řekl soudce Matthew Brann Giulianimu. "Můžete mi říct, jak by vůbec bylo možné takový výsledek ospravedlnit?" dodal. Trumpův právník odpověděl, že rozsah jím požadovaných opatření odpovídá rozsahu podvodů, ke kterým podle něj v Pensylvánii došlo.

Giuliani, který podle agentury AP v soudní síni nezastupoval klienta již několik desetiletí, většinu líčení strávil tím, že bez předložení důkazů hovořil o údajných rozsáhlých podvodech, kvůli nimž Trump v prezidentských volbách prohrál. "Nejlepším popisem této situace je rozsáhlý, celostátní voličský podvod, kterého je toto součástí. (...) Toto není ojedinělá kauza, je to kauza, která se opakuje v nejméně dalších deseti jurisdikcích," tvrdil Giuliani, opět bez předložení důkazů.

Obhajoba oponovala tvrzením, že žaloba nemá žádnou oporu v americké ústavě, nebo již není relevantní vzhledem k úternímu rozhodnutí nejvyššího soudu Pensylvánie. Ten odmítl stížnost republikánů na to, že se jejich pozorovatelé nemohli dostat dostatečně blízko při sčítání hlasů v některých okresech.

Právní zástupci pensylvánských úřadů a několika okresů proto žádali soudce Branna, aby se kauzou vůbec nezabýval, jelikož svědectví předkládaná Trumpovými právníky jsou podle nich "přinejlepším nezajímavými nesrovnalostmi", které v žádném případě neospravedlňují plošný zásah do hlasování v celém státu. "Zamítněte tuto žalobu, abychom se mohli zabývat opravdovou prací v této zemi. Pojďme to ukončit," vyzval jeden z obhájců.

Republikáni v Pensylvánii napadají rovněž to, že volební úředníci v některých okresech nabídli voličům upravit korespondenční lístky, které obsahovaly některé technické nedostatky - například jim chyběl podpis na vnější obálce. Úřady takový postup nemají podle místních zákonů nařízený, ale mohou tak činit. Trumpův tým přitom tvrdí, že takovou nápravu úředníci nabízeli nepoměrně více v okresech, které se kloní k demokratům.

"Jak ale usnadnění hlasování pro některé lidi znesnadňuje hlasovací právo žalujících?" prohlásil soudce Brann. Jeden z obhájců pak označil za správné, že úřady voličům pomáhají při jejich snaze řádně odevzdat svůj hlas. "Co je na tom špatného? V jakém světě to tady žijeme?" poznamenal.

Soudce zatím v kauze nerozhodl a oběma stranám dal tři dny na to, aby písemně předložily další argumenty. Pensylvánie musí uzavřít výsledky svého hlasování do příštího úterý, rozhodnutí soudu tak lze očekávat do té doby.

Žaloba v Pensylvánii je zřejmě nejsledovanější z řady kauz, které předložil Trumpův tým a jeho spojenci po volbách ze 3. listopadu, v nichž podle projekcí médií zvítězil demokrat Joe Biden. Pokud by neuspěla, již tak malé šance republikánů na soudní zvrácení výsledků voleb by se ještě výrazně snížily, poznamenávají agentury Reuters a AP.