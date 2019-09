USA vyšlou vojáky do Saúdské Arábie. Válka s Íránem je na spadnutí?

Ropná zařízení Abkajk a Churajs minulou sobotu zachvátil požár poté, co je zasáhlo několik střel vypálených z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za akci se přihlásili jemenští povstalci z řad Húsíů, jejichž spojencem je Írán. Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí ale uvedlo, že podle prvního vyšetřování byly při útoku použity íránské zbraně. Washington přímo obvinil Íránce. Teherán jakékoli zapojení do incidentu odmítá.

Pentagon sdělil, že k posílení saúdskoarabské obrany bude nasazen "středně velký počet vojáků".

The attack on September 14th on Saudi Arabian oil fields represents a dramatic escalation of Iranian aggression. pic.twitter.com/Nf3p7PRJpT