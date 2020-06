Bezpečnostní zákon pro Hongkong přezkoumá čínský parlament

Návrh konkretizuje definice čtyř trestných činů, jimiž jsou separatistické, podvratné a teroristické aktivity a spolupráce s cizími silami s cílem ohrožení národní bezpečnosti. Zároveň zákon vymezuje tresty za tyto činy.

Nový zákon může mít pro Hongkong nejzávažnější důsledky od roku 1997, kdy se britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Umožnil by mimo jiné poprvé rozmístění bezpečnostních složek pevninské Číny v Hongkongu, který je zvláštní administrativní oblastí.

Podle Reuters není jasný časový rámec zavádění nového zákona, ačkoli podle některých expertů by se to mělo stát v červenci. Podle informací listu The South China Morning Post není pravděpodobné, že by byl zákon definitivně schválen na nynější schůzi parlamentu v Pekingu.

Čínský parlament schválil přijetí bezpečnostního zákona už na konci května na svém plenárním zasedání poměrem 2878 hlasů ku jednomu. Nyní se normou zabývá zhruba 150členný stálý výbor, který plní funkci parlamentu v době, kdy se zrovna nekoná každoroční plenární zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců.

Zákon se stal terčem mezinárodní kritiky. Například americký prezident Donald Trump dal na konci května kvůli zákonu pokyn vládě, aby zahájila proces rušení výjimek, které Hongkongu poskytovaly ze strany USA oproti pevninské Číně zvláštní status.