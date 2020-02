Do této chvíle Čína zaznamenala 42.708 potvrzených případů a 1017 úmrtí, prohlásil Tedros v zahajovacím projevu na dvoudenní schůzce WHO, jejímž cílem je uspíšit vývoj léků, diagnostiky a vakcín proti viru 2019-nCoV. Ten se od konce loňského roku šíří z čínského města Wu-chan a zasáhl již dalších 25 zemí světa.

"We want you to know that we stand with you in solidarity & we wish you courage, patience, success and good health in these extremely trying circumstances"-@DrTedros at the opening of the global research and innovation forum on #2019nCoV https://t.co/b8PKwexNee