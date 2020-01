Nový strašák pro lidstvo. Koronavirus 2019-nCoV se bude dál šířit, tvrdí WHO

"V nadcházejících dnech můžeme očekávat více případů v dalších částech Číny a možná i v dalších zemích," prohlásil mluvčí WHO Tarik Jašarević.

Většina případů nákazy byla zaznamenána v jedenáctimilionovém čínském městě Wu-chan, postupně ale začínají hlásit infikované také jiné oblasti Číny jako metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang.

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. Jde se přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. Dnes se k těmto zemím připojil i Tchaj-wan. Pozitivně zde byla na zmíněný virus testována místní žena, který se vrátila z Wu-chanu, sdělilo tchajwanské centrum pro kontrolu nemocí.

Koronavirus je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Podle čínských úřadů byl přenos nového koronaviru z člověka na člověka potvrzen u dvou pacientů v provincii Kuang-tung. WHO na středu svolala krizovou schůzku, na které by se měli odborníci radit o tom, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze, který by znamenal řadu opatření k zamezení dalšího šíření nákazy. Zdravotníci se také obávají, že by se virus mohl významně rozšířit v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku tento týden, kdy se po celé Číněy budou přesouvat stovky milionů lidí. Čínský nový rok letos připadá na 25. leden.

Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS, který se začal šířit koncem roku 2002 v Asii a který po celém světě do července 2003 usmrtil na 800 lidí z více než 8000 nakažených. Na Blízkém východě se v roce 2012 objevila infekce MERS, na niž podle WHO zemřelo 858 lidí z téměř 2500 nakažených.