Netanjahu telefonoval Bidenovi, poprvé ho uznal za zvoleného prezidenta USA

Netanjahu měl "vřelou konverzaci" se zvoleným prezidentem Joem Bidenem, uvedl úřad izraelského premiéra. Podle něj Netanjahu mimo jiné Bidenovi řekl, že mezi Izraelem a USA je zvláštní vztah, který je "pilířem pro izraelskou bezpečnost". "Oba se dohodli, že se v blízké budoucnosti setkají, aby hovořili o mnoha tématech," uvádí se ve sdělení Netanjahuova úřadu.

The two agreed to meet soon in order to discuss the many issues on the agenda and reiterated the need to continue bolstering the steadfast alliance between the US and Israel.