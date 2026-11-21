Dánská policie a bezpečnostní složky v pátek oznámily, že v září zmařily pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera krátce před jeho plánovaným vystoupením severně od Kodaně. Krátce po zveřejnění těchto informací Dánsko na protest oznámilo vyhoštění ruského přidělence obrany a ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen označil údajný plán za nepřijatelné překročení mezí.
Rasmussen uvedl, že Dánsko nechce v současné situaci, v níž se země i Evropa nacházejí, přerušit diplomatické vztahy s Ruskem, ale zároveň chce vyslat velmi silný signál. Ruské velvyslanectví v Kodani obvinění odmítlo s tím, že nejsou podložena žádnými důkazy, dánská strana nepředložila podklady o ruském zapojení ani nepodala žádost o právní pomoc.
Moskva dlouhodobě popírá obvinění, že od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 v regionu stupňuje takzvané hybridní útoky, tedy agresivní činy nedosahující úrovně válečného aktu. K zásahu došlo 25. září, kdy policie zadržela tři muže napojené na dánské zločinecké prostředí krátce předtím, než měl vystoupit rapper vystupující pod jménem Kyivstoner.
Šéf dánské bezpečnostní a zpravodajské služby PET Rasmus Kieffer-Kristensen na tiskové konferenci uvedl, že podle jasného závěru služby atentát plánovaly ruské zpravodajské služby. Oznámení policie a zpravodajské služby přišlo v den, kdy dva muži z Dánska stanuli u soudu nedaleko Kodaně.
Podle soudních dokumentů čelí oba muži obžalobě podle paragrafu 108 dánského trestního zákoníku, který se týká napomáhání cizí zpravodajské službě, a rovněž obvinění z pokusu o vraždu. Jak informovala televizní a rozhlasová stanice DR, oba muži jakoukoli vinu popřeli.
Obžaloba v soudních spisech uvádí, že muži jeli směrem k místu konání akce se dvěma nabitými pistolemi a dvěma noži, když je policie zadržela kolem 21:55 místního času, tedy pět minut před plánovaným začátkem koncertu. Jeden ze zadržených si podle obvinění na vystoupení zakoupil vstupenku a samotný koncert byl zrušen.
Kieffer-Kristensen novinářům řekl, že s ruským pokusem o atentát se Dánsko dosud nesetkalo a případ podle něj svědčí o stále agresivnějším a riskantnějším postupu Ruska. Zároveň zdůraznil, že kauza je důležitá pro pochopení hrozby, které Dánsko ze strany Ruska čelí, přičemž služba PET už v září upozornila, že Rusko verbovalo dánské občany k přípravě sabotáží proti dánským zbrojním firmám napojeným na Ukrajinu.
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Zdroj: Libor Novák