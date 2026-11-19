Dánští zákonodárci ve čtvrtek posvětili novou bezpečnostní dohodu se Spojenými státy americkými, která se týká i Grónska. Informovala o tom americká stanice CNBC, podle které se teď očekává definitivní konec diplomatického napětí mezi oběma členskými státy NATO.
Pro schválení dohody hlasovalo 109 zákonodárců, jednalo se tak o jednomyslné rozhodnutí. Už dříve vyslovil souhlas také grónský parlament. Na americké straně není nutné, aby dohodu posvětili například senátoři. Dánská vláda nyní může Washington formálně informovat, že je ratifikační proces u konce.
Americký prezident Donald Trump v září na sociální síti Truth Social oznámil, že USA, Dánsko a Grónsko uzavřely dohodu, která podle jeho slov dává Washingtonu permanentní kontrolu nad bezpečností v Grónsku. "Spojené státy to nebude nic stát," tvrdí americký prezident.
"Na můj povel jsme spolupracovali se zástupci Dánska a Grónska, abychom garantovali, že Spojené státy budou navždy mít úplnou schopnost udělat, co je v Grónsku potřeba, za účelem zajištění a ochrany bezpečnosti Grónska a Spojených států amerických," prohlásil politik.
Podle Trumpa nebudou američtí nepřátelé mít možnost na ostrově mít vojenskou základnu či investovat bez výslovného amerického souhlasu. "Přes sto let znali prezidenti strategickou důležitost Grónska, ale žádný z nich s tím nedokázal nic udělat. Jsem hrdý, že mohu být tím prezidentem, který navždy adresoval tuto důležitou situaci," uvedl současný šéf Bílého domu.
Pentagon chtěl co nejdříve začít s procesem budování velké americké vojenské přítomnosti v důležitých částech Grónska. Trump počítá se spoluprací s místními lidmi a firmami. "Tohle řešení je skvělé pro Spojené státy americké, Dánsko, Grónsko a všechny naše spojence," dodal prezident.
Podle dřívějšího vyjádření dánské premiérky Mette Frederiksenová posílí nová dohoda bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku.
Přestože jde o nejřidčeji obývané území na světě, je poloha Grónska mezi Severní Amerikou a Arktidou výhodná například pro umístění systémů včasného varování pro případ raketového útoku i pro monitorování lodí v oblasti.
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Zdroj: Libor Novák