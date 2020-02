Babiš do karantény? Lídři států mohou mít koronavirus, píše španělský deník

Premiér se s infekcí potýkal dva týdny. "Bohužel si všechno vybralo svou daň a od včerejšího (sobotního) večera jsem hospitalizovaný v bratislavské nemocnici," uvedl premiér na facebooku.

Pellegrini se v rámci pracovního programu naposledy zúčastnil mimořádného summitu státníků členských zemí EU, který v pátek skončil bez dohody na podobě víceletého rozpočtu evropského bloku. V sobotu byl na svatbě své mluvčí.

Poté byl ale odvezen do nemocnice, čehož si všiml server ABC a dal ho do souvislosti s koroanvirem. "Slovenské orgány nezmínily, zda se jedná o infekci koronavirem, která se šíří po celém světě, ale v tom případě by to představovalo velmi závažný problém pro všechny evropské země, protože všichni lídři se setkali ve čtvrtek a v pátek v Bruselu," píše server.

"Pokud bude potvrzeno, že byl Pellegrini infikován koronavirem, měli by hlavy států nebo předsedové vlád z celé Evropy zvážit dvoutýdenní karanténu," dodal dále server.

Zpráva o tom, že by Pellegrini mohl mít koronavirus, se začala šířit internetem, podobně jako to dělávají mnohé další hoaxy. Nabrala ale takové intenzity, že byl sám Pellegrini nucen ji vyvrátit.

"Rázně odmítám falešné tweety o tom, že jsem byl infikován koronavirem. Je to totální nesmysl," napsal an sociálních sítích slovenský premiér.