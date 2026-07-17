Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. července 2026 20:06

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Jako nečekanou kudlu do zad by premiér Andrej Babiš (ANO) mohl vnímat slova slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Politik totiž komentoval složení české delegace na uplynulém summitu NATO, ale jinak, než by předseda vlády chtěl. 

Pellegrini v televizním pořadu V politike na stanici TA3 přiznal, že složení české delegace na aliančním jednání vyvolalo rozruch a bylo předmětem vtipů a nejrůznějších poznámek ze strany zahraničních politiků. "Nepochopili, jak je to možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam sedí za ním, jako by byl ministr," zmínil slovenský prezident. 

Ocenil proto v té souvislosti, že slovenský premiér Robert Fico se nerozhodl měnit zvyklosti. "Jsem rád, že na Slovensku dlouhodobě platí tradice, že na Evropské radě stát zastupuje premiér a na setkáních OSN a NATO zastupuje Slovensko prezident," sdělil Pellegrini.

"Nemyslím si, že bychom měli naskakovat na model České republiky, kde se vláda rozhodla, že změní dlouholeté tradice," dodal slovenský prezident. 

Babiš ve víkendovém videu prohlásil, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl. 

Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," dodal premiér. 

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