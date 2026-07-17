Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři

Jako nečekanou kudlu do zad by premiér Andrej Babiš (ANO) mohl vnímat slova slovenského prezidenta Petera Pellegriniho. Politik totiž komentoval složení české delegace na uplynulém summitu NATO, ale jinak, než by předseda vlády chtěl.
Pellegrini v televizním pořadu V politike na stanici TA3 přiznal, že složení české delegace na aliančním jednání vyvolalo rozruch a bylo předmětem vtipů a nejrůznějších poznámek ze strany zahraničních politiků. "Nepochopili, jak je to možné, že vedoucím delegace je premiér a prezident tam sedí za ním, jako by byl ministr," zmínil slovenský prezident.
Ocenil proto v té souvislosti, že slovenský premiér Robert Fico se nerozhodl měnit zvyklosti. "Jsem rád, že na Slovensku dlouhodobě platí tradice, že na Evropské radě stát zastupuje premiér a na setkáních OSN a NATO zastupuje Slovensko prezident," sdělil Pellegrini.
"Nemyslím si, že bychom měli naskakovat na model České republiky, kde se vláda rozhodla, že změní dlouholeté tradice," dodal slovenský prezident.
Babiš ve víkendovém videu prohlásil, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl.
Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," dodal premiér.
Související
Česko na summitu neztrapnil Pavel, ale Babiš. Lídři nepochopili, proč mu sebral místo šéfa delegace, míní Pellegrini
Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico
Peter Pellegrini , Andrej Babiš , Petr Pavel , Summit NATO
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona
před 2 hodinami
Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři
před 3 hodinami
Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou
před 3 hodinami
Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí
před 4 hodinami
Policie objasnila, jak to při Turkově nehodě bylo se značením
před 5 hodinami
CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI
před 6 hodinami
Izraelský parlament schválil své rozpuštění. Politici křičeli na Netanjahua, ze sálu musel odejít
před 7 hodinami
Trumpovo obvinění z volební manipulace se nesetkalo s úspěchem. Je to zápletka ze špionážního románu, píše tisk
před 8 hodinami
Zelenskyj prozradil důvody, které ho vedly k odvolání populárního ministra Fedorova
před 8 hodinami
Proti Trumpovým obviněním z volební manipulace se bouří Čína i Američané. Blouzní, zní od guvernérů
před 9 hodinami
Havel mi nabídl místo premiéra, pokud odstavím Klause, tvrdí Mečiar
před 9 hodinami
Páteční bouřky udeří ve dvou vlnách, naznačili meteorologové ve výstraze
před 10 hodinami
U Barrandovského mostu se zřítila betonová plastika
před 10 hodinami
Proč Trump označuje volební systém za katastrofální? Nesmířil se s prohrou a chystá se na další drtivou porážku
před 11 hodinami
Bílý dům zveřejnil dokumenty, které měly potvrdit Trumpova slova o Číně. Nepotvrzují vůbec nic
před 12 hodinami
Americká armáda podnikla již šestou noc po sobě vlnu úderů proti Íránu
před 13 hodinami
Američané Trumpově teorii o ukradených volbách nevěří. Jeho projev byl plný dávno vyvrácených tvrzení
před 13 hodinami
Trump obvinil Čínu ze zásahů do prezidentských voleb. Nemáme jediný důkaz manipulace, přiznal následně Bílý dům
před 14 hodinami
Dva mrtví po útoku na ubytovně. Pachatelem má být sanitář z IKEM, případ řeší GIBS
před 15 hodinami
Páteční počasí: Meteorologové nastínili, co hrozí od dnešních bouřek
V Česku se dnes očekávají další silné bouřky, platí proto příslušná výstraha. Podle meteorologů mohly první bouře udeřit už nad ránem. Naprosto vyloučen není ani výskyt supercel.
Zdroj: Jan Hrabě