Česko na summitu neztrapnil Pavel, ale Babiš. Lídři nepochopili, proč mu sebral místo šéfa delegace, míní Pellegrini

Složení české delegace na summitu v Ankaře vyvolalo mezi ostatními lídry údiv i řadu vtipů a poznámek, uvedl slovenský prezident Peter Pellegrini v rozhovoru pro televizi TA3. Reagoval tak na vyjádření českého premiéra Andreje Babiše, podle kterého rozčarování způsobilo dodatečné přizvání prezidenta Petra Pavla. Slovenská hlava státu však toto vysvětlení odmítla a označila situaci za nepochopitelnou z jiného důvodu.
Podle Pellegriniho vyvolal rozruch samotný fakt, že Petr Pavel neseděl v čele delegace, jak bývá zvykem, ale byl zařazen až za premiéra Andreje Babiše. Ostatní účastníci summitu podle něj nedokázali pochopit, jak je možné, že prezident sedí za předsedou vlády v pozici, která spíše odpovídala ministrovi.
Prezident Pellegrini v nedělním pořadu V politike zdůraznil, že Slovensko by nemělo přebírat tento nový český přístup k obsazování státních delegací. Ocenil, že na Slovensku dlouhodobě funguje jasně stanovená tradice, podle které zemi na Evropské radě zastupuje premiér, zatímco na setkáních Organizace spojených národů a NATO je to prezident.
Změnu dlouholetých tradic v České republice označil Pellegrini za rozhodnutí tamní vlády, které však pro Slovensko není vhodné. Na závěr dodal, že na Slovensku na podobných summitech nikdy k problémům nebo kompetenčním sporům mezi prezidentem a předsedou vlády nedocházelo.
Babiš přitom nazval přítomnost prezidenta Petra Pavla na uplynulém summitu NATO v Turecku ostudou. Babišova vláda původně nechtěla, aby hlava státu na alianční jednání jela. Pavel se však na summit nakonec vydal.
Babiš ve víkendovém videu tvrdí, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl.
Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," prohlásil premiér.
Pavel se ke vztahu s premiérem Babišem vyjádřil během sobotní diskuze na slovenském festivalu Pohoda, které se zúčastnil společně s bývalou slovenskou hlavu státu Zuzanou Čaputovou. "Dokážu si představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní," uvedl prezident.
Podle Pavla vyžaduje ústava i každodenní politická realita, aby se nejvyšší ústavní činitelé uměli domluvit. "Věřím, že to přejde. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit," dodala hlava státu.
Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
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Zdroj: Libor Novák