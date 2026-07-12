Ostuda. Babiš znovu zkritizoval Pavla kvůli summitu NATO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

12. července 2026 13:16

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ostudou nazval premiér Andrej Babiš (ANO) přítomnost prezidenta Petra Pavla na uplynulém summitu NATO v Turecku. Babišova vláda původně nechtěla, aby hlava státu na alianční jednání jela. Pavel se však na summit nakonec vydal. 

Babiš ve víkendovém videu tvrdí, že za ním na summitu v Ankaře chodili zástupci jiných zemí a ptali se ho, co na aliančním jednání dělá prezident Pavel. "Dopadlo to, jak jsem říkal – ostuda. Bylo to neuvěřitelné, trapné," konstatoval šéf hnutí ANO. "Kdyby Macinka nebyl nad věcí a nepustil mu to místo, seděl by úplně vzadu," podotkl. 

Prezidenta zároveň zkritizoval za to, že se zúčastnil i úterní neformální večeře. Vyjádřil také domněnku, že hlavě státu zajistilo účast české velvyslanectví v Turecku. Komentoval i oficiální fotku, kde byli oba čeští představitelé daleko od sebe. "Turecký protokol byl natolik milostivý, že nás dal na společné fotce každého na jednu stranu," prohlásil premiér. 

Pavel se ke vztahu s premiérem Babišem vyjádřil během sobotní diskuze na slovenském festivalu Pohoda, které se zúčastnil společně s bývalou slovenskou hlavu státu Zuzanou Čaputovou. "Dokážu si představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní," uvedl prezident. 

Podle Pavla vyžaduje ústava i každodenní politická realita, aby se nejvyšší ústavní činitelé uměli domluvit. "Věřím, že to přejde. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit," dodala hlava státu. 

Vztah obou politiků je v současnosti poznamenán především sporem ohledně složení české delegace na uplynulém summitu NATO, který se tento týden uskutečnil v turecké Ankaře za účasti prezidenta i premiéra. 

Babišova vláda si původně nepřála přítomnost prezidenta Pavla na aliančním jednání. Pražský hrad se proto obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením uložil kabinetu, aby prezidenta doplnil na seznam účastníků. Českou delegaci tak nakonec tvořili oba nejvyšší ústavní činitelé, k nimž se připojili ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). 

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