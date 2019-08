Středečnímu vývoji kolem brexitu se na titulních stránkách věnuje naprostá většinu britských deníků. Premiér Boris Johnson požádal královnu Alžbětu II., aby po letní přestávce přerušila zasedání britského parlamentu až do 14. října. Panovnice mu vyhověla. Na konci října má přitom Spojené království opustit Evropskou unii.

Poslanci tak budou mít minimum času na legislativní kroky, kterými by zabránili brexitu bez dohody, který Johnson nevylučuje. Opozice varovala, že se pokusí přerušení aktuální schůze zabránit a vyvolat chce i hlasování o nedůvěře vládě.

Daily Mirror na titulní stránce využívá slovní hříčky a ve slově "prorogue", které se používá pro přerušení zasedání parlamentu, zvýraznil slovo "rogue" (lotr, darebák). Pod nápisem je fotografie britského premiéra.

