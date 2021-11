Česká republika je v regionu jedním z nejodolnějších států vůči vlivu Ruska a Číny

Česká republika se z osmi zkoumaných evropských zemí řadí ke státům, které jsou nejodolnější vůči vlivu Ruska a Číny. Tento stav by ještě mohl posílit v souvislosti s výsledky říjnových voleb do Sněmovny, po kterých dříve opoziční formace skládají novou vládu. Vyplývá to z nejnovější studie, kterou dnes představila slovenská nevládní organizace Globsec.