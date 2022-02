Dánsko zvažuje, že na jaře utlumí očkování proti covidu

Podle oficiálních údajů citovaných AP je v Dánsku plně očkováno více než 81 procent populace a 61,3 procenta dostaly posilovací dávku. "Vysoká proočkovanost v Dánsku, zejména třetí dávkou, přispívá k tomu, že zvládáme rostoucí počet nákaz bez vážných případů nemoci," uvedl v prohlášení dánský zdravotnický úřad.

Minulý měsíc dánská vláda oznámila, že nabízí čtvrtou dávku vakcíny starším a dalším zranitelným občanům vzhledem ke zhoršení pandemické situace kvůli vysoce nakažlivé koronavirové variantě omikron.

Nyní ale zdravotnický úřad ve svém zhodnocení situace dospěl k názoru, že tři dávky očkování k ochraně obyvatel pečovatelských domů a lidí nad 85 let stačí. Představitelka úřadu Bolette Söborgová uvedla, že dalším důvodem k odložení čtvrté dávky je blížící se konec zimy, během níž lidé trávili hodně času v uzavřených prostorách, což přispívalo ke snazšímu šíření viru.

Děti ve věku pět až jedenáct let začalo Dánsko očkovat v listopadu, kdy převládala koronavirová varianta delta a byly obavy, že by mohly nakazit starší generace. Dnes dánský zdravotnický úřad uvedl, že "se nyní začíná chystat na ukončení očkování všech cílových skupin, včetně dětí ve věku pět až jedenáct let".

"Samozřejmě budeme epidemii podrobně sledovat a jsme připraveni změnit rozhodnutí, pokud - v rozporu s naším očekáváním - přijde na jaře čtvrtá vlna nebo se objeví nové znepokojující varianty koronaviru," píše se v prohlášení úřadu.

Dánsko tento měsíc zrušilo většinu protipandemických opatření, protože již nepovažuje covid-19 za nemoc kriticky nebezpečnou pro společnost.