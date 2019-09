EU nemá od Británie žádný návrh, strach z divokého brexitu roste

Velvyslance unijních zemí ve středu o aktuální situaci informoval brexitový vyjednavač Michel Barnier, s nímž se předtím sešel jeho britský protějšek David Frost. Podle informací ČTK nezazněl na schůzce žádný návrh, kterým by Londýn chtěl nahradit takzvanou irskou pojistku.

Tu označuje britský premiér Boris Johnson za zásah do britské suverenity a nechce kvůli ní předložit parlamentu předjednanou a poslanci již třikrát odmítnutou brexitovou dohodu. Zbývajících 27 zemí naopak považuje opatření zabraňující vzniku tvrdé hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem za zásadní a vyzývá Londýn, aby přišel s důvěryhodnou alternativou.

PM @BorisJohnson has said that the UK will leave the EU on 31 Oct. In all circumstances, the EU will continue to protect the interests of its citizens and companies, as well as the conditions for peace and stability on the island of Ireland. It is our duty & our responsibility.