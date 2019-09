Brexit: Přinese dnešní schůzka Johnsona a Junckera konečně průlom?

Boris Johnson, který se s předsedou Junckerem naposledy sešel těsně po svém nástupu do premiérského křesla, tedy v červenci, se nechal slyšet, že Británie není připravená na další

posunutí odchodu z evropského bloku. Ze slov některých členů Johnsonova kabinetu navíc vyplývá, že si premiér přeje dohody s EU dosáhnout a chce jí konečně dát určitou neodvolatelnost. Na místě však nadále zůstává tzv. irská pojistka - kontroverzní mechanismus zajišťující, že mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne po brexitu pevná hranice. A doposud nebyla představena žádná alternativní možnost, která by tuto záležitost ošetřila tak, aby byly spokojeny obě strany.

Dnešní obědové schůzky se by měl zúčastnit i unijní vyjednávač pro brexit – Michel Barnier, uvedl dnes v ranních hodinách zpravodajský server BBC News. Johnson bude mít po svém boku navíc i současného ministra pro brexit Steva Barclaye a vládního reprezentanta pro brexit Davida Frosta. Britská vláda hodlá dnes unijní straně na setkání oznámit, že „nehodlá čelit dalším odkladům nebo zpožděním.“

Britská strana argumentuje tím, že by odložení brexitu za 31. říjen bylo obrovskou chybou, a to jak z hlediska časového, tak finančního. Posunutí data odchodu Spojeného království z EU by si dle členů britského vládního kabinetu vyžádalo značné výdaje a nadále by negativně působilo na rozdělení společnosti a její nálady.

Pokud by v průběhu nadcházejícího měsíce nedošlo k dosažení dohody mezi britskou a unijní stranou, bylo by „povinností premiéra Johnsona, aby Spojené království unii k 31. říjnu opustilo bez dohody. A aby odmítlo jakékoliv další odložení či zpoždění brexitu.“ S těmito slovy dnes zástupci Spojeného království do Lucemburska přijíždějí.