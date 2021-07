Italská vláda schválila povinnost covidpasů do vnitřku restaurací či kin

Ten platí v Itálii od loňského ledna po několika prodlouženích zatím do konce července. Nově by měl být prodloužen do konce roku. Informovala o tom televize Rai.

Podle nového vládního dekretu by měli od 5. srpna lidé starší 12 let v Itálii smět do vnitřních prostor restaurací, do kin, divadel, muzeí, posiloven či do bazénů pouze s takzvaným zeleným pasem, který potvrzuje nejméně jednu dávku očkování proti covidu-19, prodělání této nemoci v předchozím půlroce či negativní test na koronavirus starý maximálně 48 hodin. Takzvaný zelený pas platí v Itálii od června a dosud je nutný jen pro vstup do pečovatelských domů či na velké akce, jako jsou koncerty nebo sportovní utkání.

Italská vláda se novým opatřením snaží přimět více Italů k očkování proti covidu-19 a omezit tak šíření epidemie. V této šedesátimilionové zemi má dokončené očkování proti covidu zatím asi 53 procent obyvatel starších 12 let.

Vláda dnes rovněž schválila nová kritéria pro zařazování regionů do barevných zón podle epidemické situace. Nyní je celá země bílou zónou, kde platí jen minimální opatření, dalšími stupni jsou zóny žluté, oranžové a červené (s nejhorší epidemickou situací). Dosud je kritériem zařazování regionů do oblastí s jinou mírou rizika změna poměru počtu nakažených k počtu obyvatel, nově to má být počet hospitalizovaných a obsazenost lůžek intenzivní péče v nemocnicích.

Prokazování se covidovým pasem při vstupu do kin, muzeí či sportovišť zavedla tento týden například Francie, kde bude tato povinnost od srpna platit rovněž pro restaurace a obchodní centra. Přísnější jsou v Řecku, kde od minulého pátku do konce srpna smí do vnitřních prostor restaurací, kaváren a zábavních podniků jen očkovaní.

Podle italských médií se vláda používáním covidových pasů také snaží vyhnout tomu, aby nemusela znovu zavádět omezení jako například zákaz nočního vycházení, jako to dělají v posledních týdnech některé španělské regiony. Například v Katalánsku tamní nejvyšší soud dnes potvrdil prodloužení zákazu nočního vycházení zavedeného minulý týden v asi 160 obcích s nejhorší epidemickou situací. Zákaz má zatím platit do 30. července. Zákaz vycházení od jedné do šesti ráno minulý týden potvrdil také soud ve Valencii, kde toto omezení platí v osmi desítkách obcí a kde je též omezeno shromažďování na 10 lidí. Na Baleárách se od soboty nebudou smět od jedné do šesti ráno setkávat osoby z různých domácností a o povolení zakázat vycházení v noci v oblastech s nejhorší epidemickou situací požádaly také vlády Aragonie, Navarry či Asturie.