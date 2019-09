Ať není pochyb o následcích dnešního večerního hlasování. Znamená, že parlament je na pokraji zmaření jakékoli dohody, kterou bychom mohli s Bruselem uzavřít. Protože zítřejší (středeční) zákon by předal kontrolu nad vyjednáváním Evropské unii.

A to by znamenalo další váhání, další odklad, další zmatek. A znamenalo by to, že sama EU by mohla rozhodovat, jak dlouho bude tuto zemi držet v EU. A protože odmítám plnit takový plán, musíme se rozhodnout a učinit volbu.

zdroj: YouTube

Pane předsedo, já volby nechci. Veřejnost volby nechce. Ale pokud sněmovna zákon zítra (ve středu) odhlasuje, veřejnost si bude muset vybrat, kdo půjde 17. října do Bruselu, aby toto vyřešil a posunul tuto zemi kupředu.

Každý bude vědět, že bude-li Rt Hon Gentleman (Pan Neznámý) premiérem, půjde do Bruselu prosit o prodloužení a vy přijmete, cokoli si Brusel vyžádá, a budeme se o brexitu hádat po léta. A naopak každý bude vědět, že budu-li já premiérem, půjdu do Bruselu jednat o dohodě a dostanu ji. Pokud nebudou dohodu chtít, odejdeme stejně 31. října.

Lid této země si bude muset vybrat. Vůdce opozice prosil o volby dva roky.

Nechci volby, ale pokud poslanci zítra (ve středu) odhlasují zastavení vyjednávání a vynutí si další zbytečný odklad brexitu, možná o léta, pak toto bude jediný způsob, jak to řešit.

Mohu potvrdit, že dnes večer předložíme iniciativu podle Fixed Term Parliament Act (zákona o rozpuštění parlamentu a stanovení data voleb).