Jourová prý urazila Maďary, Orbánova ministryně ji vyzývá k rezignaci

Členka vlády Viktora Orbána, který podle Bruselu oslabuje v Maďarsku demokratické principy, dnes kritizovala výrok české političky na adresu Orbánova způsobu vládnutí. V nezvykle ostrém útoku na unijní exekutivu vyzvala Jourovou k rezignaci v době, kdy komise dokončuje hodnocení stavu demokracie ve všech zemích.

Unijní orgány s Maďarskem dlouhodobě vedou řízení kvůli porušování evropských hodnot. Komise považuje za problematické mimo jiné omezování plurality médií či ataky na nevládní organizace, které pomáhají uprchlíkům. Jourová už dříve řekla, že nebezpečný je i vývoj v oblasti justice či akademických svobod.

Orbán, který udržuje blízké vztahy například s vůdci Ruska nebo Číny, označuje politický systém prosazovaný svou vládou za "neliberální demokracii". Jourová v pátečním rozhovoru s německým magazínem Der Spiegel místo toho řekla, že Orbán vytváří "nemocnou demokracii".

"Žádná demokratická instituce by neměla tolerovat lídra, který používá takové urážky jako ona v rozhovoru se Spiegelem," napsala Vargová na twitteru. Jourová podle ní musí rezignovat, neboť výrokem o nemocné demokracii urazila Maďary a zostudila komisi.

@VeraJourova has to resign! No democratic institution should tolerate a leader who uses such insults as she did in her Spiegel interview. Defining Hungary as a sick democracy humiliates Hungarian people, contradicts European values and brings shame upon the @EU_Commission!