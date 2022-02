Německo zatím není pro vyloučení Ruska ze SWIFT. Zřejmě kvůli plynu

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na nočním summitu sice schválili soubor tvrdých sankcí proti Rusku, podle Ukrajiny ale opatření nejsou tak rázná, jak by mohla být. Rusko totiž nadále zůstává v mezinárodním platebním systému SWIFT, a to i díky zdráhavému postoji Německa. Důvody mohou být obavy Berlína o dodávky ruského plynu, které by podle německého ministra financí Christiana Lindnera byly ohroženy.