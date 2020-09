Německý prezident důrazně žádá od Ruska vysvětlení k Navalnému, podobně se vyjádřil i šéf NATO

"Na Ruskou vládu nyní směřují ty nejnaléhavější otázky," uvedl Steinmeier, který v minulosti zastával post šéfa německé diplomacie.

Poznamenal, že pro důvěryhodnost ruské vlády je těžké břímě to, že opozice i kritici se v Rusku musí bát o život.

"Nechceme být s Ruskem či ruským lidem nepřáteli," uvedl německý prezident s tím, že Německo jen žádá nápravu bezpráví. Dodal, že na případné reakci se musí německá vládá dohodnout s evropskými partnery.

Útok na rNavalného nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok je neakceptovatelným porušením mezinárodního práva a musí být nezávisle vyšetřen. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg po mimořádném jednání s velvyslanci členských zemí. NATO podle něj zváží případnou reakci, o její podobě však Stoltenberg nechtěl spekulovat.

"Jakékoli použití chemických zbraní je neakceptovatelným porušením mezinárodního práva... Vyzýváme Rusko, aby plně spolupracovalo při nezávislém mezinárodním vyšetřování," řekl Stoltenberg po jednání s aliančními diplomaty šéf NATO. Aliance podle něj přišla se společnou reakcí, neboť otrava Navalného nebyla pouze útokem na jednotlivce, ale "na základní demokratická práva", na jejichž obraně je NATO založeno.

🆕The North Atlantic Council met to address the assassination attempt on Alexey #Navalny.



All #NATO Allies condemned the attack & called on #Russia to cooperate with @OPCW on an impartial, international investigation.



Read @jensstoltenberg’s remarks ➡️ https://t.co/C2YGGMF5Gm pic.twitter.com/XkONoABYgs