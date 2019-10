Nervozita z brexitu roste: Johnson informuje poslance o novém plánu, bude volat lídrům EU

Svůj plán Spojené království zaslalo do Bruselu ve středu a reakce z EU byly zatím spíše vlažné. Unie nicméně návrh úplně neodmítla a uvedla, že jej prostuduje. Obě strany však tlačí čas, platný termín brexitu je 31. října a 17. října se uskuteční unijní summit, který bude o odchodu Británie jednat.

Londýn navrhl odstranění irské pojistky, kvůli níž dohoda o podmínkách odchodu země z EU opakovaně neprošla dolní komorou britského parlamentu. Tento sporný bod má být nahrazen jinými opatřeními, která ale podle britské vlády nepovedou k celním kontrolám přímo na irské hranici a vzniku fyzické celní infrastruktury.

Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko by v zásadě zůstalo v unijním jednotném trhu pro zboží. Celní kontroly by byly prováděny v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici.

"Z našeho pohledu to není základ dohody, ale zcela jistě je to základ pro budoucí diskusi," řekl dnes v irském tisku náměstek irského ministra financí Patrick O'Donovan.

"There haven’t been any formal proposals made to the EU27," Irish Minister of State for Finance Patrick O'Donovan reacts to the PM's offer.



"Nothing has changed from an EU27 point of view. There can be no return to a hard border on the island of Ireland"#Newsnight | @podonovan pic.twitter.com/gdxSpErOUA