Nizozemsko oznámilo rekordních více než 35 000 koronavirových nákaz

Restaurace v nizozemském městě Valkenburg dnes otevřely a podniky v dalších 15 obcích uvedly, že obnoví provoz v sobotu nehledě na to, zda je Rutteho kabinet zahrne do svých plánu na uvolnění některých omezení.

Očekává se, že premiér na tiskové konferenci nařídí znovuotevření většiny obchodů, kadeřnictví a tělocvičen. Podpora veřejnosti po měsíc dlouhé uzávěře se navzdory vysokým přírůstkům nakažených a zatížení nemocnic začíná vytrácet. Televize NOS uvedla, že uvolnění by se nemělo týkat restaurací a barů.

Vládní plány "jsou pro nás jednoznačně nepřijatelné, protože pro ně neexistuje žádná rozumná argumentace," řekl Dirk Beljaarts, ředitel organizace KHN, která zastupuje podniky v pohostinství. "Není to otázka vzpoury, je to otázka přežití poté, co jsme byli posledních 22 měsíců tak těžce zasaženi," dodal Beljaarts. Vyzval vládu, aby se vydala cestou Británie či Španělska a naslouchala veřejnému mínění, které podporuje větší uvolnění pravidel.

Nizozemsko uzavřelo veřejná místa kromě nezbytných obchodů v polovině prosince, kdy se nemocnice potýkaly s náporem pacientů s covidem-19. Tehdejší vlnu způsobilo šíření nakažlivější varianty delta, od té doby se v zemi stala dominantní varianta omikron, se kterou se snížil i počet hospitalizací. Nizozemští experti ovšem předpokládají, že pacientů v nemocnicích brzy výrazně přibude. Navzdory uzávěře také rostou počty nakažených. V týdnu do 11. ledna 17milionová země registrovala rekordních více než 200.000 nakažených.

Podle průzkumu, který dnes zveřejnila společnost Hart van Nederland, 89 procent lidí podporuje znovuotevření obchodů a většina podporuje také znovuotevření restaurací a kulturních institucí.

Více než 86 procent dospělých Nizozemců je proti covidu-19 plně očkováno a téměř 50 procent obdrželo během posledního lockdownu třetí, posilující dávku vakcíny.