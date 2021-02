Nizozemsko uvolní některá opatření, zákaz vycházení ale ponechá

Od 2. března budou smět opět otevřít kadeřnictví, salóny krásy a masážní provozovny. Obchody budou moci přijímat omezený počet zákazníků po předchozím objednání. Lidé do 28 let budou smět sportovat ve venkovních prostorách. Žáci vyšších ročníků se budou moci vrátit do škol, byť zatím pouze na jeden den v týdnu. Základní školy se k prezenční výuce vrátily už před dvěma týdny.

"Jsme na dobré cestě k lepším časům, postupnému otevírání společnosti," řekl Rutte. Současně ale varoval, před "třetí vlnou, která je podle názoru expertů nevyhnutelná". Chystané rozvolnění je proto omezené a "nikoliv nezvratné", dodal premiér.

Sporný zákaz vycházení mezi 21:00 a 4:30 je v platnosti od 23. ledna. V prvních dnech od jeho vyhlášení se proti němu zvedla vlna protestů a výtržností po celé zemi. Rutteho kabinet dnes zákaz prodloužil o tři týdny do 15. března.

Počty nakažených v Nizozemsku opět stoupají patrně z důvodu šíření nakažlivějších mutací koronaviru. Uvolnění části opatření si však podle premiéra vyžadují společenské, duševní a hospodářské následky pandemie, které jsou údajně čím dál vážnější.

V Nizozemsku platí od poloviny prosince přísná uzávěra, kvůli které museli své provozy zavřít majitelé obchodů a restaurací. Kontakty jsou omezeny na jednu osobu z jiné domácnosti. Premiér Rutte čelí tlaku, aby před parlamentními volbami 15. března uvolnil alespoň část ekonomiky.

V uplynulém týdnu zaznamenaly úřady v Nizozemsku, které má více než 17 milionů obyvatel, bezmála 30.000 nových případů koronavirové infekce. Je to o 19 procent více než v týdnu předtím. Sedmidenní průměr infikovaných na 100.000 obyvatel dosáhl hodnoty 150. V Česku je to pro srovnání podle serveru Corona-in-Zahlen.de 619, v Německu 60.