Novým rakouským kancléřem se stal Karl Nehammer

Nehammer nastoupil do nejvyšší vládní funkce poté, co minulý týden oznámil úplný odchod z politiky exkancléř Sebastian Kurz. Ten v říjnu kvůli korupční aféře rezignoval na post kancléře, ponechával si však vedení rakouské lidové strany (ÖVP). V reakci na Kurzův odchod do ústraní rezignoval také Schallenberg.

Podrobnosti připravujeme