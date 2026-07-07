Češi havarovali v Rakousku při návratu z dovolené. Zasahoval vrtulník

Z Chorvatska, které je oblíbenou dovolenkovou destinací českých občanů, se vracela čtyřčlenná česká rodina, když došlo k dopravní nehodě na dálnici u rakouské obce Großwilfersdorf. Trojice cestujících skončila v nemocnici.
Češi se vraceli z dovolené u Jadranu, když jejich auto sjelo ze silnice u štýrské obce Großwilfersdorf. Podle informacírakouského webu StyriaORF panuje podezření, že šestačtyřicetiletý řidič usnul za volantem.
Vozidlo již mimo silnici prorazilo plot, který brání zvěři, aby se dostala na vozovku, a zastavilo na trávě. Kromě řidiče cestovaly v autě jeho padesátiletá manželka a také dvě děti, konkrétně chlapci ve věku 10 a 12 let.
Podle rakouských médií je na tom nejhůře starší ze synů, jehož vrtulník transportoval do nemocnice ve Štýrském Hradci. Další dva lidi převezly do zdravotnických zařízení sanitky. Podrobnosti o závažnosti zranění nejsou známé.
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Zdroj: Jan Hrabě