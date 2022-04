Orbán hovořil s Putinem, pozval ho do Budapešti na mírová jednání

Předseda vlády zárpoveň prohlásil, že Maďarsko by nemělo problém platit za dodávky ruského plynu v rublech. Pokud o to Moskva požádá, Budapešť tak učiní, citovala Orbána agentura Reuters. Putin již dříve podepsal výnos požadující, aby evropští zákazníci platili za ruský plyn rubly, které získají výměnou eur či jiné měny v ruské bance; Evropská unie takový model odmítá.

Maďarský premiér v předchozích dnech odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a nevetoval sankce Evropské unie vůči Rusku kvůli jeho vojenské agresi. Zdržel se však přímé kritiky ruského prezidenta a odmítl myšlenku omezení dovozu ropy a plynu z Ruska s tím, že by to zničilo maďarskou ekonomiku. Maďarsko také, na rozdíl od většiny svých spojenců v Evropské unii a jako jediný z unijních sousedů Ukrajiny, odmítlo dodat Kyjevu zbraně, ani nedovolilo jejich přepravu přes své území.

Ukrajinský prezident Zelenskyj nedávno několikrát ostře kritizoval přístup maďarské vlády k válce ve své zemi. S Orbánem si v minulých týdnech vyměnili několik osobně laděných výpadů. V úterý ukrajinský prezident prohlásil, že si šéf maďarské vlády bude muset vybrat mezi Moskvou a "zbytkem světa". Orbán kvůli svému opatrnému postoji k ruské agresi proti Ukrajině čelí vzácné kritice svých konzervativních a nacionalistických spojenců v Polsku, podotkl Reuters v dřívější zprávě o předvolání ukrajinského velvyslance na maďarské ministerstvo zahraničí kvůli tomu, co Budapešť pokládá za urážlivé komentáře Kyjeva. Premiér Orbán a jeho strana minulý týden vyhráli čtvrté parlamentní volby v řadě za sebou, a to i zásluhou postoje "není to naše válka, a tak zůstaneme mimo ni".

Orbán dnes před novináři zdůraznil, že Maďarsko musí posílit své strategické spojenectví s Polskem v rámci Evropské unie. Ohledně řízení, které proti Budapešti zahájil Brusel, si Maďarsko podle Orbána počká na dopis od Evropské komise. Premiér současně zdůraznil, že neustoupí tlaku, který má Budapešť přimět k souhlasu s rozšířením sankcí proti Rusku i na ropu a plyn. To označil za nepřekročitelnou mez.

Na dotaz ohledně ukrajinského města Buča u Kyjeva, kde byly po odchodu ruských vojsk objeveny desítky zabitých civilistů, Orbán podle agentury AFP odpověděl způsobem, který se vymyká z vlny západních odsouzení, a sice že je třeba všímat si všech válečných zvěrstev a také vést v patrnosti, že "žijeme v éře rozsáhlých manipulací". Orbán požadoval nezávislé a nepodjaté vyšetřování a vyzval k ochraně civilistů za "jakoukoli cenu".