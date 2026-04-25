Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.
Maďarský premiér předem avizoval, že se chystá učinit důležité prohlášení týkající se budoucnosti a nutné obnovy politické scény. Po prohře v parlamentních volbách, která pro jeho uskupení znamenala citelný ústup z pozic, cítil potřebu reagovat na novou politickou realitu. Jeho krok má být prvním z mnoha změn, které mají zajistit přežití a transformaci celého pravicového tábora.
Vedení strany Fidesz již absolvovalo krizové zasedání, během něhož se diskutovalo o budoucnosti frakce a ochraně jejich politického společenství. Orbán uvedl, že vyslechli názory všech kandidátů, aby mohli provést důkladnou analýzu dosavadních chyb. Výsledkem těchto jednání je rozhodnutí o radikální proměně parlamentního klubu, která začne nabíhat v nejbližších dnech.
Jednou z konkrétních personálních změn, které předsednictvo strany schválilo, je volba nového lídra poslanecké frakce. Tuto roli převezme Gulyás Gergely, který dosud působil jako ministr vedoucí úřad premiéra. Tato změna má být součástí širší strategie, která má stranu připravit na působení v opozičních lavicích.
Orbán vysvětlil, že mandát, který získal jako lídr společné kandidátky Fidesz–KDNP, vnímá primárně jako mandát patřící celé straně. Proto se rozhodl své poslanecké křeslo uvolnit pro někoho jiného. Podle jeho slov nyní není potřeba jeho přítomnost v parlamentu, ale spíše jeho nasazení při ústřední reorganizaci národních sil.
Stranické orgány se připravují na nadcházející národní výbor a vedení se rozhodlo urychlit konání volebního kongresu, který se nově uskuteční již v červnu. Orbán připomněl, že své společenství vede téměř čtyři desetiletí, během nichž zažil jak velké triumfy, tak bolestivé porážky. Zdůraznil, že jednota strany zůstává i v těchto těžkých časech naprostou prioritou.
Předsednictvo strany oficiálně navrhlo, aby Viktor Orbán i nadále setrval v roli předsedy Fideszu. Pokud mu delegáti na červnovém kongresu vyjádří důvěru, je připraven v této funkci pokračovat. Tento krok má zajistit kontinuitu v čele organizace, která prochází procesem hluboké vnitřní transformace.
Volební porážka, kterou Fidesz utrpěl, je podle odcházejícího předsedy vlády značná a vyžaduje mnohem víc než jen kosmetické úpravy. Orbán otevřeně přiznal, že pravicová komunita v dosavadní formě již nemůže pokračovat ve své existenci. Politická éra, jak ji znali, se uzavřela, a to jak emocionálně, tak podle číselných výsledků hlasování.
Kromě Orbána se svých mandátů vzdali i další představitelé koaličního partnera KDNP, včetně předsedy Zsolta Semjéna. Podle dostupných informací se tak rozhodli i další členové vedení strany, jako byli János Latorcai a Miklós Soltész. Strany Fidesz a KDNP budou mít v novém parlamentu samostatné frakce, což odráží změněnou dynamiku na maďarské politické scéně.
Na rozhodnutí premiéra reagoval prakticky obratem předseda strany Tisza. Podle jeho vyjádření tento krok dokazuje, že odcházející předseda vlády není schopen převzít skutečnou osobní odpovědnost za volební neúspěch.
Související
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.
Zdroj: Libor Novák