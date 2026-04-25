Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Libor Novák

25. dubna 2026 18:26

Viktor Orbán
Viktor Orbán Foto: Facebook/Viktor Orban

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

Maďarský premiér předem avizoval, že se chystá učinit důležité prohlášení týkající se budoucnosti a nutné obnovy politické scény. Po prohře v parlamentních volbách, která pro jeho uskupení znamenala citelný ústup z pozic, cítil potřebu reagovat na novou politickou realitu. Jeho krok má být prvním z mnoha změn, které mají zajistit přežití a transformaci celého pravicového tábora.

Vedení strany Fidesz již absolvovalo krizové zasedání, během něhož se diskutovalo o budoucnosti frakce a ochraně jejich politického společenství. Orbán uvedl, že vyslechli názory všech kandidátů, aby mohli provést důkladnou analýzu dosavadních chyb. Výsledkem těchto jednání je rozhodnutí o radikální proměně parlamentního klubu, která začne nabíhat v nejbližších dnech.

Jednou z konkrétních personálních změn, které předsednictvo strany schválilo, je volba nového lídra poslanecké frakce. Tuto roli převezme Gulyás Gergely, který dosud působil jako ministr vedoucí úřad premiéra. Tato změna má být součástí širší strategie, která má stranu připravit na působení v opozičních lavicích.

Orbán vysvětlil, že mandát, který získal jako lídr společné kandidátky Fidesz–KDNP, vnímá primárně jako mandát patřící celé straně. Proto se rozhodl své poslanecké křeslo uvolnit pro někoho jiného. Podle jeho slov nyní není potřeba jeho přítomnost v parlamentu, ale spíše jeho nasazení při ústřední reorganizaci národních sil.

Stranické orgány se připravují na nadcházející národní výbor a vedení se rozhodlo urychlit konání volebního kongresu, který se nově uskuteční již v červnu. Orbán připomněl, že své společenství vede téměř čtyři desetiletí, během nichž zažil jak velké triumfy, tak bolestivé porážky. Zdůraznil, že jednota strany zůstává i v těchto těžkých časech naprostou prioritou.

Předsednictvo strany oficiálně navrhlo, aby Viktor Orbán i nadále setrval v roli předsedy Fideszu. Pokud mu delegáti na červnovém kongresu vyjádří důvěru, je připraven v této funkci pokračovat. Tento krok má zajistit kontinuitu v čele organizace, která prochází procesem hluboké vnitřní transformace.

Volební porážka, kterou Fidesz utrpěl, je podle odcházejícího předsedy vlády značná a vyžaduje mnohem víc než jen kosmetické úpravy. Orbán otevřeně přiznal, že pravicová komunita v dosavadní formě již nemůže pokračovat ve své existenci. Politická éra, jak ji znali, se uzavřela, a to jak emocionálně, tak podle číselných výsledků hlasování.

Kromě Orbána se svých mandátů vzdali i další představitelé koaličního partnera KDNP, včetně předsedy Zsolta Semjéna. Podle dostupných informací se tak rozhodli i další členové vedení strany, jako byli János Latorcai a Miklós Soltész. Strany Fidesz a KDNP budou mít v novém parlamentu samostatné frakce, což odráží změněnou dynamiku na maďarské politické scéně.

Na rozhodnutí premiéra reagoval prakticky obratem předseda strany Tisza. Podle jeho vyjádření tento krok dokazuje, že odcházející předseda vlády není schopen převzít skutečnou osobní odpovědnost za volební neúspěch.  

před 1 hodinou

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

před 29 minutami

Viktor Orbán

Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu

Odcházející premiér Viktor Orbán oznámil zásadní změnu ve své politické dráze poté, co ve volbách získala strana Tisza dvoutřetinovou většinu. V sobotu odpoledne prostřednictvím videozáznamu informoval veřejnost o svém rozhodnutí vzdát se poslaneckého mandátu. Zdůraznil, že se nyní hodlá plně soustředit na práci v čele strany Fidesz a na její budoucí směřování.

před 1 hodinou

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

před 3 hodinami

Černobylská jaderná elektrárna

40 let od Černobylu: Sarkofág potřebuje kvůli Rusku opravu za půl miliardy eur. Jinak hrozí další katastrofa

Čtyřicet let po nejhorší jaderné katastrofě v dějinách lidstva zůstává Černobyl místem, kterému znovu hrozí nebezpečí. Jakmile opustíte vyznačenou cestu v blízkosti jaderné elektrárny, dozimetr připnutý na hrudi začne tikat znatelně rychleji. Je to neviditelná hranice mezi relativně čistou půdou a kontaminovaným územím, kde se příroda pomalu zmocňuje opuštěných staveb.

před 4 hodinami

Donald Trump

Trump musí válku v Íránu ukončit do května. Co bude pak nikdo neví

Válka v Íránu se nezadržitelně blíží k šedesátidennímu limitu, který stanovuje americké právo pro vojenské operace vedené bez souhlasu Kongresu. Podle takzvané Rezoluce o válečných pravomocech (War Powers Resolution) vychází tento termín na 1. května. Trumpova administrativa zatím o žádný souhlas nepožádala a budoucnost konfliktu je tak nejistá.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Filip Turek (Motoristé) na jednání vlády ČR (9.2.2026)

Turek se omluvil úředníkům za slova o parazitech a deratizaci. Podle politologů je hlupák a Motoristé školka

Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal, se v sobotním diskusním pořadu televize Nova omluvil úředníkům za svá nedávná vyjádření o parazitech a nutné deratizaci. Zdůraznil, že jeho slova nebyla mířena na řadové pracovníky ministerstev. Podle jeho vysvětlení se omluva týká všech, kteří si jeho dřívější prohlášení vyložili jako útok na svou osobu.

před 6 hodinami

Stanislav Přibyl

Přibyl přijal funkci arcibiskupa. Mezi hosty nechyběl prezident a politici

V pražské katedrále svatého Víta na Pražském hradě se v sobotu dopoledne odehrála historická událost, která přilákala stovky významných hostů. Slavnostní liturgie, zahájená v jedenáct hodin, se stala dějištěm uvedení do úřadu nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Celý obřad provázela vznešená atmosféra podtržená zvukem největšího českého zvonu Zikmunda.

před 8 hodinami

USS George H. W. Bush

Trump poslal k Íránu třetí letadlovou loď

Americká armáda potvrdila, že do oblasti Blízkého východu dorazila v pořadí již třetí letadlová loď. Podle vojenských analytiků jde o nejvyšší počet amerických plavidel této třídy nasazených v regionu za posledních více než dvacet let. Tento krok přichází v době, kdy napětí mezi Washingtonem a Teheránem neustále roste.

před 9 hodinami

Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa

Trump poslal Witkoffa a Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání s Íránem

Prezident Donald Trump vysílá své blízkovýchodní vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Pákistánu, aby se pokusili obnovit jednání o ukončení války s Íránem. Tato válka trvá již téměř osm týdnů a Bílý dům potvrdil, že cílem mise je setkání s íránským ministrem zahraničí Abbásem Araghčím v Islámábádu. Administrativa vyjádřila naději, že se podaří vést produktivní rozhovor a posunout vyjednávání směrem k dohodě.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Bořil zná trest za výstup vůči sudímu. Slavii po zbytek sezóny nepomůže

U Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) se po týdnu opět řešil další prohřešek, jehož autorem byl slávistický fotbalista. Zatímco minule byl v centru pozornosti útočník Tomáš Chorý kvůli údajnému plivnutí na plzeňského Sampsona Dweha, tento čtvrtek dorazil na slyšení jeho spoluhráč Jan Bořil. V závěru posledního ligového zápasu v Hradci Králové ztratil nervy a vyhrožoval coby smyslu zbavený rozhodčímu Daliboru Černému. Ten mu dal druhou žlutou a následně červenou kartu. Oproti Chorému, který od disciplinárky odešel jen s jednozápasovým trestem, byl trest pro Bořila vyměřen na sedm zápasů. Slavii tak v boji o titul již nepomůže.

včera

včera

včera

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trump uzemnil prince Harryho, snažil se radit Američanům

Princ Harry překvapivě zavítal na válkou zmítanou Ukrajinu, odkud se rozhodl radit americkému prezidentovi. Donald Trump si to ale nenechal líbit. Šéf Bílého domu prohlásil, že je větším mluvčím Britů než Harry, upozornila BBC. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Wolverhampton má jistý sestup z Premier League. Zůstane Krejčí, nebo ho zlanaří PSG?

Zatímco na špici tabulky anglické Premier League zdaleka není šest kol před koncem sezóny nic jasného, ve spodku je už alespoň o jednom o sestupujícím rozhodlo. Je jím dlouhodobě skomírající Wolverhamtpon, o čemž rozhodla nejen jeho prohra 0:3 s Leedsem, ale i pondělní bezbranková remíza West Hamu s Crystal Palace. Zůstane tak beznadějně poslední a nic se na tom nezmění. Tuto zprávu dost možná nepřivítalo příliš mnoho českých fanoušků, jelikož právě za Wolverhampton nastupuje kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

včera

Jan Grolich

OBRAZEM: Grolich má ambice stát se premiérem. Prvním místopředsedou lidovců byl zvolen Činčila

Lidovci si na svém sjezdu v Ostravě zvolili nové vedení, od kterého si členská základna slibuje restart strany potýkající se s nízkými preferencemi kolem tří procent. Novým předsedou se stal jihomoravský hejtman Jan Grolich, který získal důvěru 233 z 266 hlasujících delegátů. V čele KDU-ČSL tak střídá dosavadního předsedu Marka Výborného.

včera

Do údajné snahy USA o vyloučení Španělska se vložilo NATO

Severoatlantická aliance potvrdila, že její zakládací smlouva neobsahuje žádné ustanovení, které by umožňovalo pozastavení či vyloučení členského státu. Reagovala tak na zprávy o uniklém e-mailu z Pentagonu, podle něhož by Spojené státy mohly chtít potrestat Španělsko za jeho postoj k válce v Íránu.

Zdroj: Libor Novák

