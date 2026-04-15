Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Libor Novák

15. dubna 2026 21:20

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér
Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér Foto: Fidesz

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

Péter Magyar, který se úřadu oficiálně ujme v květnu, usiluje o odblokování více než 30 miliard eur. Tyto prostředky Brusel zmrazil minulé vládě kvůli dlouhodobým obavám o dodržování principů právního státu v zemi. Nový lídr je pod značným časovým tlakem, neboť přibližně 10 miliard eur z fondu pro obnovu po pandemii covid-19 musí Maďarsko vyčerpat do konce letošního srpna, jinak o ně definitivně přijde.

Vítězství strany Tisza, která v parlamentu získala ústavní většinu, dává Magyarovi silný mandát k prosazení rozsáhlých reforem. Ty mají podle jeho slov obnovit nezávislost soudnictví, akademické svobody a pluralitu médií, čímž chce zvrátit roky demokratického úpadku země. Právě tyto kroky jsou klíčovou podmínkou pro to, aby Evropská komise peníze uvolnila.

Osobní jednání v Budapešti navazuje na úterní telefonát mezi Magyarem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta po rozhovoru uvedla, že je třeba vykonat rychlou práci na obnově právního státu a sladění maďarské politiky se společnými evropskými hodnotami. Podle šéfky komise jde o nezbytný krok k tomu, aby se Maďarsku otevřely příležitosti nabízené evropskými investicemi.

Sám Magyar potvrdil, že s předsedkyní komise nalezli shodu v prioritách. Podle něj budou obě strany úzce spolupracovat, aby stihly splnit podmínky v extrémně krátkém termínu. Zdůraznil také, že o způsobu investování těchto prostředků rozhodne již jeho nová vláda, která se hodlá řídit jasným mandátem, který jí maďarští voliči v uplynulých volbách svěřili.

Dosluhující maďarský premiér Viktor Orbán se v těchto otázkách už neangažuje a ani se nezúčastní neformálního zasedání Evropské rady, které se uskuteční příští týden na Kypru. Podle informací, které serveru Politico potvrdil unijní úředník, se nacionalistický lídr rozhodl summit vynechat po své drtivé porážce v nedělních parlamentních volbách. Tato prohra ukončila jeho šestnáctileté působení v čele maďarské vlády.

Orbán sice zůstává v roli dočasného premiéra, ale na mezinárodní scéně již začíná vyklízet pole. Na dvoudenním setkání lídrů, které je naplánováno na 23. a 24. dubna, se mělo původně diskutovat o zásadních tématech, jako je krize na Blízkém východě nebo příští sedmiletý rozpočet Evropské unie.

V souladu s pravidly Evropské rady bude Maďarsko na tomto jednání zastupovat jiný národní lídr. Očekává se, že tuto roli převezme Orbánův blízký spojenec, slovenský premiér Robert Fico. Tato volba není překvapivá vzhledem k jejich dlouhodobé politické blízkosti a podobným postojům k řadě unijních otázek.

Odchod Viktora Orbána z jednacího stolu v Bruselu vnímají mnozí představitelé EU s úlevou. Maďarský premiér byl dlouhodobě považován za rušivý element, který často využíval právo veta k blokování protiruských sankcí nebo finanční pomoci pro Ukrajinu. Napětí vyvrcholilo během březnového summitu, kdy předseda Rady António Costa označil Orbánovo chování za nepřijatelné a přirovnal jej k vydírání.

Zatímco se Orbán připravuje na odchod z úřadu, pozornost Bruselu se již upírá k jeho nástupci. Péter Magyar se nechal slyšet, že jeho prvním cílem bude reforma státem ovládaných médií, což signalizuje snahu o rychlý odklon od Orbánova modelu neliberální demokracie. Maďarská vláda se k neúčasti dosluhujícího premiéra na kyperském summitu zatím oficiálně nevyjádřila.

Papež Lev se Trumpem rozhodit nenechal. Na jeho poslední kritiku zareagoval chladně

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

před 37 minutami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico

Evropská komise vysílá do Budapešti delegaci vysokých úředníků, aby zahájili jednání s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Magyarem o uvolnění zmrazených unijních miliard. Podle mluvčí komise Pauly Pinhoové se zástupci Bruselu setkají s představiteli vítězné strany Tisza již tento pátek. Schůzka se uskuteční jen několik dní po drtivém vítězství Magyara v nedělních parlamentních volbách, které ukončilo šestnáctiletou éru Viktora Orbána.

před 1 hodinou

Írán, ilustrační foto

Jaký je skutečný stav? Írán navenek projevuje vzdor, uvnitř se ale hroutí

Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se v posledních dnech příměří dostaly do bodu, kdy ani jedna ze stran nemá jinou reálnou možnost než dospět k dohodě. Pro Donalda Trumpa je uzavření míru naprostou prioritou, protože rostoucí inflace a drahé pohonné hmoty vyvolávají nepokoje i mezi jeho nejvěrnějšími příznivci. Přestože se jeho vyjednávací taktika může zdát zmatečná, jeho cílem je prezentovat výsledek jako mnohem úspěšnější ujednání, než byla dohoda Baracka Obamy z roku 2015.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se nechal vyobrazit jako Ježíš. Teď tvrdí, že to bylo jinak

Americký prezident Donald Trump dělá v posledních dnech všechno možné, aby proti sobě poštval katolíky. Po slovním výpadu vůči papeži Lvovi XIV. dokonce zveřejnil obrázek, na němž se připodobnil ke Kristovi. Později ho smazal a přišel s poměrně nevěrohodným vysvětlením. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop

České řidiče čeká ve čtvrtek mírné zlevnění u čerpacích stanic. Ministerstvo financí totiž ve svém pravidelném cenovém věstníku zveřejnilo nové cenové stropy, které jsou oproti těm středečním nižší. Benzin bude možné prodávat maximálně za 41,59 koruny za litr, zatímco u nafty byla horní hranice stanovena na 43,50 koruny za litr.

před 7 hodinami

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Paradox války v Íránu: Krize přinesla astronomické zisky pro největší ropné společnosti na světě

Podle analýzy, kterou zveřejnil deník Guardian, generuje současný válečný konflikt mezi USA, Izraelem a Íránem astronomické zisky pro největší světové ropné a plynárenské společnosti. Sto nejvýznamnějších firem v tomto sektoru vydělávalo během prvního měsíce války v průměru více než 30 milionů dolarů každou hodinu v podobě nezasloužených mimořádných zisků. Mezi hlavními vítězi této situace figurují giganti jako Saudi Aramco, ruský Gazprom či americký ExxonMobil.

před 8 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Americká zahraniční politika se stává noční můrou. Světoví lídři mění strategii, opouští od podlézání Trumpovi

Spojené státy se pod vedením Donalda Trumpa pouštějí do jednostranných vojenských akcí, které jejich tradiční spojenci odmítají podpořit. Přestože se lídři Evropy či Asie odmítají do války s Íránem zapojit, zjišťují, že následkům tohoto konfliktu nelze uniknout. Pro mnohé z nich se americká zahraniční politika stává politickou i ekonomickou noční můrou, která ohrožuje jejich vlastní kariéry a stabilitu jejich zemí.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Evropská unie

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.

před 12 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

před 12 hodinami

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

před 13 hodinami

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

před 14 hodinami

včera

včera

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

