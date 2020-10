Políček Orbánovi. Maďarský vysokoškolský zákon porušuje právo EU, rozhodl soud

Budapešť zažalovala u soudu v Lucemburku Evropská komise, jíž dal soud za pravdu v požadavku, aby Maďarsko zacházelo stejně s domácími i zahraničními školami.

Novela přijatá v dubnu 2017 je vnímána jako součást tažení maďarského premiéra Viktora Orbána proti aktivitám amerického miliardáře maďarského původu George Sorose. Jím podporovaná Středoevropská univerzita (CEU) byla jedinou školou, která požadavky stanovené změnou zákona nesplnila, kvůli čemuž své působení v Maďarsku ukončila.

#ECJ: The conditions introduced by #Hungary to enable foreign higher #education institutions to carry out their activities in its territory are incompatible with #EUlaw https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/LJ2xx8JqF8