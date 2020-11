Polsko a Maďarsko vydírají EU? Renomovaný deník píše o plíživém autoritářství

Předčasná radost

Balík v hodnotě 750 miliard eur (téměř 20 bilionů korun) má Evropské komisi poprvé umožnit získávat jménem členských států prostředky z otevřených trhů, přičemž peníze mají být redistribuovány těm zemím, které to nejvíce potřebují, nastiňuje britský deník. Podotýká, že se tak děje v době, kdy koronavirová pandemie vede k nárůstu zadlužení a nezaměstnanosti.

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlašovala, že Evropa skrze dohodu ukázala, nakolik je schopná nalézt ve velmi mimořádné situaci nová východiska, připomíná editorial. Dodává, že Merkelová se zřejmě radovala předčasně a pokud se rychle nepodaří nalézt řešení, polský a maďarský postoj může pozdržet rozdělování klíčových prostředků až na konec příštího roku.

"Jak se země potýkají s druhou vlnou covidu a Evropa směřuje k dvojité recesi, bylo by to katastrofální a destabilizující," varuje The Guardian. Poukazuje, že například pro Itálii, kde ve městech Neapol a Turín vypukly sociální nepokoje, představuje vyhrazených 209 miliard eur z fondu ekonomické záchranné lano.

Podle renomovaného deníku tedy není překvapivé, že evropští diplomaté varují před závažnou krizí, kterou komplikuje skutečnost, že v sázce nejsou pouze peníze. Maďarsko a Polsko totiž mají z fondu získat štědré sumy, ale jejich námitka na poslední chvíli se váže k navrženému spojení čerpání prostředků s dodržováním demokratických norem a právního státu v cílových zemích, vysvětluje editorial.

Z pohledu maďarského, mimořádně mocného premiéra Viktora Orbána a polské agresivně konzervativní vlády je podmínka dodržování právního státu nepřípustná, protože konečně dává evropským institucím prostředek, aby obě země hnaly k odpovědnosti, deklaruje britský server. Připomíná, že po Budapešť a Varšava roky drze pohrdají Bruselem, oslabují nezávislost svých soudů i médií a zavádějí flagrantní klientelismus.

Útočiště netolerantní politiky

Jak Orbán, tak polská vláda využívají své moci a vedou "kulturní války" v otázkách jako práva sexuálních menšin a migrace, čímž vzpurně odsunují své země v regresivní okraj a mění je v komickou dvojici evropského pravicového reakcionářství, konstatuje The Guardian. Doplňuje, že projevem je i nedávné rozhodnutí pochybně jmenovaného varšavského soudce, který posvětil zákaz téměř všech forem interrupcí v Polsku, což v zemi vyvolalo největší demonstrace od pádu komunismu.

"EU byla zřejmě příliš pomalá a slabá v přístupu k tomuto plíživému autoritářství na svém východním křídle," pokračuje prestižní deník. Podotýká, že ještě na summitu v roce 2015 tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker oslovil v nadsázce Viktora Orbána "Zdravím, diktátore!" a Orbánova strana Fidesz byla po další čtyři roky členem středopravicové frakce v Evropském parlamentu.

Pokusy potrestat Budapešť a Varšavu komplikovalo pravidlo jednomyslnosti sedmadvacítky, které nešlo dosáhnout, jelikož Polsko a Maďarsko vzájemně vystupovaly na svou ochranu, připomíná britský server. Soudí, že úkol nalézt cestu z aktuální krize tak připadne Angele Merkelové, jelikož Německo momentálně EU předsedá.

Kompromis ohledně rozpočtu může umožnit jistá úprava pasáže o právním státu, ale cenou za protahovaný pat bude ohrožení pracovních míst, živností a nebezpečný růst státních dluhů, varuje editorial. Nabádá proto, aby se Maďarsku a Polsku neumožnilo vydírat ostatní ohledně ústupků v otázce právního státu - červencová dohoda byla sice přelomovým momentem mezinárodní solidarity, ale příjemci pomoci nemohou očekávat, že budou nadále porušovat základní hodnoty EU a přitom čerpat její peníze.

Orbánova vláda má momentálně mimořádné pravomoci, které byly nedávno prodlouženy, a premiér navíc minulý týden předložil ústavní dodatek, který vyhrazuje právo adoptovat dítě heterosexuálním manželským párům, což je součást širšího tažení, které maďarský vládce označuje za boj proti "novým moderním ideologiím v západním světě", upozorňuje The Guardian. Varuje, že maďarská a polská vláda se snaží uvnitř EU vytvořit útočiště pro netolerantní, neliberální politiku, což nelze donekonečna tolerovat.